От регионов ждут промышленного роста

Владимир Путин предложил придать обязательный характер расходам регионов на развитие экономики. Президент России считает, что эти средства следует включить в состав модельного бюджета субъектов страны, сообщает ТАСС.

– Чтобы расширить полномочия регионов по обеспечению экономического роста, предлагаю включить средства, направляемые на развитие экономики, в состав модельного бюджета субъектов России, – заявил он на заседании президиума Госсовета. – То есть рассматривать их как обязательные расходы региональных органов власти.

Президент отметил, что на отраслевые меры поддержки авиапрома и судостроения, радиоэлектронного и других секторов промышленности из федерального бюджета в прошлом году было направлено 262 миллиарда рублей.

– Одновременно нужно наращивать возможности стимулирования промышленного роста и на региональном уровне. Инструменты этого у субъектов Федерации есть, включая региональные контракты, налоговые льготы, меры прямой поддержки и субсидирование, – сказал он, отметив, что все эти механизмы следует применять грамотно. – Принципиально важно, чтобы использование этих возможностей не ограничивало конкуренцию, а, напротив, развивало ее.

Владимир Путин также отметил, что считает необходимым проработать особые меры поддержки малого производственного бизнеса, снизить риски работы начинающих предпринимателей, стимулировать качественную занятость на местах.

Глава государства призвал неукоснительно выполнять решения Госсовета по развитию промышленного потенциала регионов.

– Я хочу еще раз поблагодарить рабочую группу и призвать всех коллег к тому, чтобы решения, которые сегодня подготовлены и будут подписаны, исполнялись неукоснительно, – сказал он.

Президент напомнил, что разговор шел о развитии промышленного потенциала регионов Российской Федерации.

– Что такое промышленный потенциал регионов? Это промышленный потенциал страны. Собственно, цель сегодняшней встречи и работа, которая была проделана рабочей группой, заключается в том, чтобы нацелить региональные команды на эту совместную работу с правительством и с бизнесом. Разумеется, подстроить нормативную базу таким образом, чтобы и финансовые власти, и правительство России могли подключиться к этому и поддержать региональные власти в нашей общей и чрезвычайно важной, ключевой работе по развитию экономики, – подчеркнул Путин.

Игорь ПЕТРОВ

Фото ТАСС