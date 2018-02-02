Ольга Савастьянова рассказала о межбюджетных отношениях

Режим жесткой экономии государственного бюджета не обошел стороной и депутатов Госдумы России. Для поездки в регионы парламентарии теперь оформляют отпуск за свой счет, а уважительной причиной отсутствия на заседании может считаться только болезнь, очередной отпуск или командировка по направлению парламента. Об этом 1 февраля в ходе пресс-завтрака, посвященного итогам работы в 2017 году, рассказала журналистам депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

Парламентарий представила отчет о своей работе за год и рассказала о наиболее значимых законодательных решениях 2017 года, инициированных фракцией «Единая Россия». В рамках работы по исполнению наказов избирателей лично ею было инициировано семь законопроектов. Одним из основных обязательств, взятых на себя депутатом, было решение вопросов межбюджетных отношений и формирование социально ориентированного бюджета.

Говоря об особенностях работы над проектом закона о бюджете, Ольга Савастьянова отметила, что все предыдущие годы закон о бюджете поддерживала только «Единая Россия». В минувшем же году впервые принятие бюджета поддержали две фракции – «Единая Россия» и ЛДПР. Как очевидный успех депутат отметила то, что удалось реструктуризировать долги региона. Кроме того, ранее республика никогда не получала столько средств из федерального бюджета, как в этом году.

– Когда законопроект поступил в Госдуму, мы своей фракцией собрались, посмотрели проблемы, провели цикл обсуждений, выработали коллективное решение, и в результате был перераспределен один триллион рублей, – рассказала Ольга Савастьянова. – Это очень серьезная цифра. Серьезным достижением считаю то, что в 2,5 раза увеличен фонд оплаты труда, чего раньше не было. Увеличены пособия, стипендии, финансирование здравоохранения, образования, спорта, благоустройства муниципалитетов. Пересмотрены межбюджетные отношения, и регионам-донорам будут выделяться дополнительные деньги на решение первоочередных вопросов. Коми, в частности, выделены дополнительные средства на строительство трех сельских школ, инфекционной больницы и дорог. Нелегко далось депутатам, но все же удалось сделать максимально прозрачными трансферты, субсидии и софинансирование регионам. Сейчас это все будет происходить по специальной методике. А то раньше сумма уходила, и дальше никто не знал точно, что и как.

Всего за год депутату поступило 517 обращений от жителей Коми, было проведено 54 встречи. Работа в республике осуществлялась в рамках региональных недель, три из которых были тематическими и посвящены вопросам культуры, образования и развития малого и среднего бизнеса.

На вопрос журналистов, справятся ли регионы с нагрузкой, связанной с увеличением МРОТ, так как информация об увеличении стала известна уже после утверждения бюджета, Ольга Савастьянова заверила, что Коми будет оказана финансовая помощь в этом вопросе, так как самостоятельно республика с этим не справится.

Галина ГАЕВА

Фото пресс-службы КРО партии «Единая Россия»