«Ленинка» обзаведется электронными читательскими билетами

В ближайшее время в Национальной библиотеке Коми появятся электронные читательские билеты. После этого регистрация читателей и выдача книг в главной библиотеке региона будет происходить куда быстрее и проще. Опробовать электронные билеты посетители библиотеки смогут уже в феврале-марте этого года. Возможность внедрить новую услугу появилась благодаря спонсорской помощи, оказанной акционерным обществом «Монди СЛПК».

На подаренные средства библиотека закупила оборудование и программное обеспечение для автоматизированного комплекса, работающего по принципу радиочастотной идентификации, и необходимое количество пластиковых карточек. Это стало хорошим подарком к 180-летию со дня основания библиотеки. Сумма составила один миллион рублей в рамках соглашения между правительством Коми и Монди СЛПК. Напомним, что свой юбилей «Ленинка» отметила минувшей осенью.

Благодаря новым технологиям читателям не придется ждать, пока выбранные книги будут внесены в формуляр, специальная система запишет их на электронный читательский билет. Для этого фонд отдела абонемента промаркируют специальными метками. Но, к сожалению, внедрение автоматизированной книговыдачи не такой быстрый процесс, как хотелось бы. Для того чтобы библиотечная система смогла «узнавать» книги, библиотекарям понадобится каждую книгу пропустить через свои руки, оснастить радиометками и зафиксировать метки в системе. Фонд наиболее посещаемого отдела библиотеки – абонемента – на сегодня насчитывает 55 тысяч книг. В первую очередь свою радиометку получат чаще запрашиваемые книги. Это новинки, русская и зарубежная классика, произведения, входящие в школьные и вузовские программы обучения, книги, стоящие в открытом доступе для читателей. Библиотека планирует закончить подготовительные работы и полностью запустить автоматизированную книговыдачу во втором полугодии текущего года. Сейчас ведутся монтажные работы, устанавливается и настраивается оборудование.

Помимо этого, благодаря помощи Монди СЛПК библиотека смогла обновить компьютерный парк и оборудование для проведения обучающих и массовых мероприятий для читателей.

Как рассказала «Республике» заместитель директора Национальной библиотеки Коми Ольга Глазова (на снимке), за электронный читательский билет нужно будет заплатить символическую сумму в размере себестоимости пластиковой карты.

– Это нужно только для того, чтобы библиотека смогла приобретать новые билеты, когда приобретенные в этом году закончатся, – пояснила Ольга Глазова. – Никаких других ограничений для получения электронного билета нет. Кроме того, в качестве читательского билета можно будет использовать универсальную электронную карту (УЭК). Многие студенты Сыктывкара уже имеют такие карточки. Оборудование для электронных билетов универсально и позволяет считывать идентификаторы с УЭК и записывать их в библиотечную систему. Владельцу такой карты не нужно будет носить с собой дополнительную карту, он сможет использовать УЭК как читательский билет. Эта услуга будет бесплатной.

Читательский билет представляет собой пластиковую карту со встроенным чипом, на него записывается идентификатор читателя, который считывается специальным устройством, после чего библиотекарь может видеть информацию о читателе.

– В настоящее время система используется лишь для того, чтобы зафиксировать посещение читателем библиотеки, идентификаторы вносятся библиотекарями вручную, это занимает время, читателям приходится ждать, – рассказала собеседник издания. – Электронный билет считывается мгновенно, и его использование сократит время ожидания. С введением автоматизированной книговыдачи перечень функций системы расширится. По идентификатору можно будет узнать не только, сколько раз человек посетил библиотеку, но и какие книги у него на руках, когда ему нужно их вернуть. Мы благодарны Монди СЛПК, что Год культуры, объявленный в Республике Коми, мы начинаем с внедрения новых технологий.

Как пояснила Ольга Глазова, это удобно еще и тем, что позволяет определить место нахождения книги, если она не обнаружена на полке. Система хранит информацию о том, кто и когда взял книгу на дом. В режиме ручной обработки выявить эту информацию практически невозможно, так как требуется вручную перебрать несколько сотен бумажных формуляров.

Артур АРТЕЕВ

Фото Светланы АЛЕКСЕЕВОЙ