Виктор Крисанов: «Стараемся максимально обеспечить доступность услуг для сельчан»

02.02.2018   Общество   Комментариев нет

Нынешний 2018 и следующий 2019 годы должны избавить Вуктыл от ряда застаревших проблем, решения которых местные жители ждали долгие годы: будет достроен городской водовод, в селе Дутово построят школу, кроме того, завершится газификация этого населенного пункта. О планах на будущее и о том, что уже удалось сделать, в интервью «Республике» рассказал руководитель администрации городского округа Виктор Крисанов.

Одна из самых острых проблем для Вуктыла – водоснабжение. Старый водовод свое уже отработал, а строительство нового затягивалось. Как обстоят дела сейчас?

– Сегодня город Вуктыл получает водоснабжение из единственного водовода, который действительно уже изношен. Поэтому строительство нового водовода является одним из социально и экономически значимых проектов по развитию инфраструктуры нашей республики. Есть несколько причин, почему было приостановлено строительство водовода Подчерье – Вуктыл. Одна из них – недобросовестный подрядчик затянул сроки разработки проектно-сметной документации.

Сейчас вопрос по строительству водовода сдвинулся с мертвой точки, в том числе благодаря активной работе депутатов – Совета депутатов городского округа «Вуктыл» и Госсовета Коми. В рамках договоренности с республикой председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером принято решение о выделении 370,4 миллиона рублей для завершения строительства водовода. Но из-за того, что было потеряно много времени, пришлось вновь провести работы по корректировке проектной документации. На сегодняшний день идет ПСД для направления на государственную экспертизу для получения заключения.

Еще один «долгоиграющий вопрос», решение которого все откладывалось, – строительство новой школы в селе Дутово. Есть надежда, что ее построят в ближайшие годы? Каково вообще сейчас состояние зданий образовательных учреждений в муниципалитете, ведь все они – далеко не новые?

– Благодаря тому, что строительство новой школы в селе Дутово находится на личном контроле президента России Владимира Путина, решение этого вопроса сейчас продвигается намного быстрее, и это не может нас не радовать. В январе нынешнего года строительство новой школы на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест вновь внесено в адресную инвестиционную программу Коми. Проектно-сметная документация дорабатывается и уже практически готова, в срок до 31 марта она должна пройти госэкспертизу. Затем мы должны провести аукцион по определению подрядчика для строительства. Планируем, что строительство школы начнется летом, а завершится в 2019 году.

Первого сентября 2019 года школа должна открыться. Также продолжим газификацию села Дутово, это большой и важный проект, который мы должны завершить в 2019 году.

Что касается других образовательных учреждений, то в прошлом году мы их отремонтировали. И не только их, но и учреждения культуры. Общая сумма средств, затраченных на это, – 7,2 миллиона рублей. В рамках социального партнерства с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» отремонтирована кровля третьего блока школы №2 имени Кравченко, на ремонт было выделено шесть миллионов рублей. Кроме того, помощь в ремонте образовательных учреждений нам оказали ООО «Газпром трансгаз Ухта», Ямальская военизированная часть ОАО «Газпром».

Решение многих проблем, о которых говорилось выше, зависит от хорошо налаженного взаимодействия с крупным бизнесом и республиканскими органами власти. А с какими еще структурами взаимодействует администрация, какие совместные проекты реализует?

– Мы выстраиваем межведомственное взаимодействие на всех уровнях. Например, у нас есть положительный опыт совместной работы с Центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Вуктыла. Вместе с сотрудниками этого учреждения мы уже пять лет успешно реализуем проект «Активное долголетие», направленный на создание условий, необходимых для повышения качества жизни граждан старшего поколения. Так же в рамках межведомственного взаимодействия реализуется проект «Мы вместе», прошедший конкурсный отбор инновационных социальных проектов муниципальных образований в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель проекта – способствовать развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, и тех, кто воспитывается в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проекты получили признание не только на местном уровне, но и на уровне республики.

В этом году Вуктыл будет участвовать в программе «Городская среда». Расскажите о проектах, которые планируется реализовать.

– К сожалению, в 2017 году наш городской округ не вошел в перечень муниципалитетов на получение финансирования на благоустройство дворовых и общественных территорий. Несмотря на это, мы активно готовились к участию в этой программе в 2018 году. Были собраны заявки от управляющих компаний и ТСЖ, на основании которых сформирована муниципальная программа благоустройства дворовых территорий, в СМИ разместили уведомления о приеме предложений по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству с 2019 по 2022 год. В 2018 году планируем получить на эти цели 3,3 миллиона рублей. Кроме того, 970 тысяч рублей предусмотрено в муниципальном бюджете. Средства пойдут на благоустройство дворовой территории дома 27 по улице Комсомольской. Я считаю, что программа «Городская среда» интересна в первую очередь для самих жителей, ведь именно они принимают в ней непосредственное участие, самостоятельно расставляя приоритеты по благоустройству.

На слушаниях программы развития в 2016 году прозвучало предложение от граждан открыть в городе учреждение среднего профобразования, представитель Ухтинского госуниверситета тогда выразил готовность посодействовать. Что-то получилось?

– По открытию подразделения УГТУ в настоящее время решить вопрос не вышло, так как открытие учреждения среднего профессионального образования находится в компетенции Министерства образования и науки России. Но сейчас мы согласовываем вопрос об обучении наших старшеклассников медицинским профессиям на базе Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Морозова. Это актуально, поскольку медицинских кадров в округе не хватает.

Вуктыл достаточно отдален от столицы республики, кроме того, в состав городского округа входят труднодоступные населенные пункты, жителям которых не то что до Сыктывкара или Ухты, но и до райцентра добраться сложно. Как решаются вопросы с доставкой туда продуктов, лекарств, медицинской помощью?

– Мы стараемся максимально обеспечить доступность услуг для сельчан. Услуги почтовых отделений оказываются во всех сельских населенных пунктах, как и услуги в сфере культуры. В самых крупных селах – Дутово и Подчерье – есть школы, детсады, оказываются услуги МФЦ, работает амбулатория врача общей практики. В пяти населенных пунктах работают ФАПы. В прошлом году в поселок Лемтыбож прибыл фельдшер, которого не было там длительное время.

Кроме того, врачи Вуктыльской ЦРБ выезжают в каждый сельский населенный пункт два раза в год. И о приезде в городскую больницу специалистов из республиканского диагностического центра жители информируются заблаговременно. В нынешнем году мы планируем приобрести два аппарата физиокабинета врачебной амбулатории в Дутово. Снабжение сельских фельдшерско-акушерских пунктов лекарственными препаратами взяло на себя муниципальное унитарное предприятие «Оптика».

В период распутицы и ледостава организуются авиаперевозки жителей и продуктов питания в труднодоступные населенные пункты округа: раз в неделю в Усть-Соплеск, Усть-Вою, Усть-Щугер и Кырту летает вертолет Ми-8. Администрация округа возмещает индивидуальным предпринимателям расходы по доставке товаров воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты.

Ну и, конечно, наша задача на эту весну – подготовка к выборам 18 марта и их проведение. Жители труднодоступных населенных пунктов должны без проблем проголосовать, как и другие жители муниципалитета. Мы все обязательно должны воспользоваться своим избирательным правом, ведь от нашего выбора будет зависеть судьба страны и каждого гражданина. Каждый из нас должен проявить свою гражданскую активность и прийти на выборы.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы администрации Вуктыла

В городском округе «Вуктыл» активно реализуются проекты по линии «Народного бюджета». В прошедшем году было реализовано девять таких проектов, в частности, обустроена территория клубно-спортивного комплекса и площадка для проведения этнофестиваля «Обряды народов Республики Коми в селе Подчерье», проведено благоустройство площади в Вуктыле, установлены две автобусные остановки в Вуктыле, а в Усть-Соплеске – водоразборная колонка.

 

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