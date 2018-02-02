Виктор Крисанов: «Стараемся максимально обеспечить доступность услуг для сельчан»

Нынешний 2018 и следующий 2019 годы должны избавить Вуктыл от ряда застаревших проблем, решения которых местные жители ждали долгие годы: будет достроен городской водовод, в селе Дутово построят школу, кроме того, завершится газификация этого населенного пункта. О планах на будущее и о том, что уже удалось сделать, в интервью «Республике» рассказал руководитель администрации городского округа Виктор Крисанов.

– Одна из самых острых проблем для Вуктыла – водоснабжение. Старый водовод свое уже отработал, а строительство нового затягивалось. Как обстоят дела сейчас?

– Сегодня город Вуктыл получает водоснабжение из единственного водовода, который действительно уже изношен. Поэтому строительство нового водовода является одним из социально и экономически значимых проектов по развитию инфраструктуры нашей республики. Есть несколько причин, почему было приостановлено строительство водовода Подчерье – Вуктыл. Одна из них – недобросовестный подрядчик затянул сроки разработки проектно-сметной документации.

Сейчас вопрос по строительству водовода сдвинулся с мертвой точки, в том числе благодаря активной работе депутатов – Совета депутатов городского округа «Вуктыл» и Госсовета Коми. В рамках договоренности с республикой председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером принято решение о выделении 370,4 миллиона рублей для завершения строительства водовода. Но из-за того, что было потеряно много времени, пришлось вновь провести работы по корректировке проектной документации. На сегодняшний день идет ПСД для направления на государственную экспертизу для получения заключения.

– Еще один «долгоиграющий вопрос», решение которого все откладывалось, – строительство новой школы в селе Дутово. Есть надежда, что ее построят в ближайшие годы? Каково вообще сейчас состояние зданий образовательных учреждений в муниципалитете, ведь все они – далеко не новые?

– Благодаря тому, что строительство новой школы в селе Дутово находится на личном контроле президента России Владимира Путина, решение этого вопроса сейчас продвигается намного быстрее, и это не может нас не радовать. В январе нынешнего года строительство новой школы на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест вновь внесено в адресную инвестиционную программу Коми. Проектно-сметная документация дорабатывается и уже практически готова, в срок до 31 марта она должна пройти госэкспертизу. Затем мы должны провести аукцион по определению подрядчика для строительства. Планируем, что строительство школы начнется летом, а завершится в 2019 году.

Первого сентября 2019 года школа должна открыться. Также продолжим газификацию села Дутово, это большой и важный проект, который мы должны завершить в 2019 году.

Что касается других образовательных учреждений, то в прошлом году мы их отремонтировали. И не только их, но и учреждения культуры. Общая сумма средств, затраченных на это, – 7,2 миллиона рублей. В рамках социального партнерства с ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» отремонтирована кровля третьего блока школы №2 имени Кравченко, на ремонт было выделено шесть миллионов рублей. Кроме того, помощь в ремонте образовательных учреждений нам оказали ООО «Газпром трансгаз Ухта», Ямальская военизированная часть ОАО «Газпром».

– Решение многих проблем, о которых говорилось выше, зависит от хорошо налаженного взаимодействия с крупным бизнесом и республиканскими органами власти. А с какими еще структурами взаимодействует администрация, какие совместные проекты реализует?

– Мы выстраиваем межведомственное взаимодействие на всех уровнях. Например, у нас есть положительный опыт совместной работы с Центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Вуктыла. Вместе с сотрудниками этого учреждения мы уже пять лет успешно реализуем проект «Активное долголетие», направленный на создание условий, необходимых для повышения качества жизни граждан старшего поколения. Так же в рамках межведомственного взаимодействия реализуется проект «Мы вместе», прошедший конкурсный отбор инновационных социальных проектов муниципальных образований в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель проекта – способствовать развитию творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, и тех, кто воспитывается в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. Проекты получили признание не только на местном уровне, но и на уровне республики.

– В этом году Вуктыл будет участвовать в программе «Городская среда». Расскажите о проектах, которые планируется реализовать.

– К сожалению, в 2017 году наш городской округ не вошел в перечень муниципалитетов на получение финансирования на благоустройство дворовых и общественных территорий. Несмотря на это, мы активно готовились к участию в этой программе в 2018 году. Были собраны заявки от управляющих компаний и ТСЖ, на основании которых сформирована муниципальная программа благоустройства дворовых территорий, в СМИ разместили уведомления о приеме предложений по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству с 2019 по 2022 год. В 2018 году планируем получить на эти цели 3,3 миллиона рублей. Кроме того, 970 тысяч рублей предусмотрено в муниципальном бюджете. Средства пойдут на благоустройство дворовой территории дома 27 по улице Комсомольской. Я считаю, что программа «Городская среда» интересна в первую очередь для самих жителей, ведь именно они принимают в ней непосредственное участие, самостоятельно расставляя приоритеты по благоустройству.

– На слушаниях программы развития в 2016 году прозвучало предложение от граждан открыть в городе учреждение среднего профобразования, представитель Ухтинского госуниверситета тогда выразил готовность посодействовать. Что-то получилось?

– По открытию подразделения УГТУ в настоящее время решить вопрос не вышло, так как открытие учреждения среднего профессионального образования находится в компетенции Министерства образования и науки России. Но сейчас мы согласовываем вопрос об обучении наших старшеклассников медицинским профессиям на базе Сыктывкарского медицинского колледжа имени Ивана Морозова. Это актуально, поскольку медицинских кадров в округе не хватает.

– Вуктыл достаточно отдален от столицы республики, кроме того, в состав городского округа входят труднодоступные населенные пункты, жителям которых не то что до Сыктывкара или Ухты, но и до райцентра добраться сложно. Как решаются вопросы с доставкой туда продуктов, лекарств, медицинской помощью?

– Мы стараемся максимально обеспечить доступность услуг для сельчан. Услуги почтовых отделений оказываются во всех сельских населенных пунктах, как и услуги в сфере культуры. В самых крупных селах – Дутово и Подчерье – есть школы, детсады, оказываются услуги МФЦ, работает амбулатория врача общей практики. В пяти населенных пунктах работают ФАПы. В прошлом году в поселок Лемтыбож прибыл фельдшер, которого не было там длительное время.

Кроме того, врачи Вуктыльской ЦРБ выезжают в каждый сельский населенный пункт два раза в год. И о приезде в городскую больницу специалистов из республиканского диагностического центра жители информируются заблаговременно. В нынешнем году мы планируем приобрести два аппарата физиокабинета врачебной амбулатории в Дутово. Снабжение сельских фельдшерско-акушерских пунктов лекарственными препаратами взяло на себя муниципальное унитарное предприятие «Оптика».

В период распутицы и ледостава организуются авиаперевозки жителей и продуктов питания в труднодоступные населенные пункты округа: раз в неделю в Усть-Соплеск, Усть-Вою, Усть-Щугер и Кырту летает вертолет Ми-8. Администрация округа возмещает индивидуальным предпринимателям расходы по доставке товаров воздушным транспортом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты.

Ну и, конечно, наша задача на эту весну – подготовка к выборам 18 марта и их проведение. Жители труднодоступных населенных пунктов должны без проблем проголосовать, как и другие жители муниципалитета. Мы все обязательно должны воспользоваться своим избирательным правом, ведь от нашего выбора будет зависеть судьба страны и каждого гражданина. Каждый из нас должен проявить свою гражданскую активность и прийти на выборы.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы администрации Вуктыла

В городском округе «Вуктыл» активно реализуются проекты по линии «Народного бюджета». В прошедшем году было реализовано девять таких проектов, в частности, обустроена территория клубно-спортивного комплекса и площадка для проведения этнофестиваля «Обряды народов Республики Коми в селе Подчерье», проведено благоустройство площади в Вуктыле, установлены две автобусные остановки в Вуктыле, а в Усть-Соплеске – водоразборная колонка.