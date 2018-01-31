Василий Гончаренко: «Реализация народных проектов – большое подспорье для села»

«Республика» продолжает цикл интервью с руководителями городских и районных администраций Коми. О том, что в 2017 году удалось сделать для улучшения жизни населения в Корткеросском районе, и о планах на текущий год в интервью изданию рассказал глава администрации района Василий Гончаренко.

– Как вы оцениваете итоги ушедшего года? Что могли бы назвать удачей, что сделать не удалось? Какие проблемы района считаете первостепенными для решения в текущем году?

– Одной из наиболее важных проблем, пожалуй, во всех муниципалитетах было и остается качество дорог. В ушедшем году благодаря помощи республики существенно улучшилось состояние жизненно важных дорожных артерий, соединяющих населенные пункты Корткеросского района. Наконец-то жители района получили возможность комфортно перемещаться и жить полноценной жизнью.

В нормативное состояние была приведена проходящая через наш район автодорога Сыктывкар – Троицко-Печорск, что позволяет теперь жителям муниципалитета без труда добираться не только в райцентр, но и в столицу республики. Были отремонтированы улицы в Корткеросе и сельских поселениях района и реализовано четыре народных проекта в сфере дорожной деятельности. Приведены в нормативное состояние восемь мостов, выполнен ремонт в один слой асфальтобетонного покрытия до деревни Лопыдино протяженностью 10 километров. В 2018 году мы планируем капитальный ремонт этого участка дороги. Капитально была отремонтирована дорога до поселка Усть-Локчим протяженностью 6,5 километра. По современным технологиям частично выполнен ямочный ремонт автодороги Сторожевск – Нившера. Еще одно важное событие прошлого года – установка наплавного моста в селе Аныб, который позволил соединить два больших района и наладить инфраструктуру.

– Можно ли говорить о каких-то позитивных изменениях в социальной сфере?

– В нынешних экономических условиях, думаю, самое главное достижение в том, что нам удалось сохранить стабильность работы всех социальных учреждений и в рамках майских указов президента обеспечить достижение показателей по заработной плате работникам бюджетных организаций. В Сторожевске появилась новая универсальная спортивная площадка, а в Небдино проведена реконструкция школьного спортивного зала.

В районе так же, как и в городе, до недавнего времени существовала проблема нехватки мест в детских садах. Сегодня ликвидирована очередность в дошкольные учреждения для детей от трех лет и старше. В текущем году мы ставим задачу создать частный рынок услуг, в первую очередь в сфере дошкольного образования и внеурочной занятости детей. Будем активно участвовать в работе, проводимой республикой и направленной на снижение алкоголизации населения, массового вовлечения жителей в физкультурно-оздоровительную среду.

К сожалению, не все из задуманного удалось сделать. Как и во многих сельских районах, у нас пока есть старые школы. Поэтому в числе приоритетных задач по-прежнему остается приведение материально-технической базы школ в соответствие с требованиями комплексной безопасности. Сейчас мы готовим документацию для включения проектов строительства новых и реконструкции действующих учреждений образования, спорта и культуры в программы федерального финансирования.

– Безработица в селе ощущается намного сильнее, чем в городе, поэтому развитие предпринимательства – важная составляющая в решении этой проблемы. Какие подвижки произошли в этой сфере?

– В районе не первый год действует программа поддержки предпринимателей, благодаря которой число ИП ежегодно растет. По данным на 14 октября 2017 года, в районе действовало порядка 400 предпринимателей. Это на четыре процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В прошлом году в Корткеросском районе была оказана финансовая поддержка десяти субъектам малого и среднего бизнеса на общую сумму более трех миллионов рублей.

С помощью этих средств предприниматели приобрели оборудование для хлебопечения, сельскохозяйственную технику, транспортные средства и другое оборудование для развития своего производства.

Хочется отметить, что при финансовой поддержке района в поселке Аджером открылось и развивается новое направление экономики – производство пакетированного иван-чая. В планах руководства предприятия производить и варенье, джемы из дикорастущих ягод. Это поможет увеличить доходы местного населения за счет покупки у них дикоросов, а значит, улучшит социальную ситуацию.

Также в рамках реализации программы будет продолжена реконструкция и модернизация Корткеросского молочного завода, что позволит улучшить качество и расширить ассортимент выпускаемой молочной продукции. Мы вообще уделяем большое внимание развитию потребительского рынка, чтобы сельчанам не приходилось за товаром ездить в соседнее село или город. Сегодня сферу потребительского рынка представляют около 200 объектов, деятельность которых осуществляется преимущественно предприятиями смешанной розничной торговли. Два наиболее крупных предприятия торговой сети – ПО «Корткеросское» и ООО «Фирма «Вэрью» – обслуживают более 25 населенных пунктов, в том числе труднодоступных и отдаленных.

В район начали приходить и крупные торговые предприятия. Два года назад в Корткеросе открылся магазин федеральной сети «Магнит», а в этом году планируется открыть еще два подобных магазина. Кроме того, перед нами стоит задача по дальнейшему развитию сети предприятий общественного питания.

Еще один важнейший сектор экономики нашего района – лесная отрасль. Удельный вес лесозаготовительной промышленности в общем объеме промышленного производства района составляет около 50 процентов. Район является основным поставщиком древесины на АО «Монди СЛПК». В Корткеросском районе при поддержке Монди СЛПК продолжают реализовываться пять проектов малого и среднего лесного бизнеса: ООО «Кедр», ООО «КомиЛесХолдинг», ООО «ПРИСМА», ООО «Теребей», ООО «Леспил».

Работает градообразующее предприятие лесной отрасли на основе ООО «Бор» (ИП Попов). Численность сотрудников, работающих в группе компании, на сегодня составляет 134 человека. Предприятия регулярно принимают участие в программе субсидирования малого бизнеса.

– Принимал ли Корткеросский район участие в программе «Формирование комфортной городской среды»? Что было сделано на средства программы?

– Участие в федеральных и региональных программах – большое подспорье в решении неотложных задач района. В прошлом году наш район не участвовал в реализации этого проекта, так как его участниками могли стать муниципальные образования со статусом административного центра или моногорода. Но в 2018 году Корткеросский район вошел в число участников программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой мы планируем облагородить три населенных пункта – села Корткерос, Нившера и Сторожевск. Всего на реализацию этого приоритетного проекта в 2018 году предусмотрено порядка четырех миллионов рублей. Сейчас проводятся общественные обсуждения по выбору территорий, которые будут благоустроены в первоочередном порядке.

В поселениях организован прием предложений по выбору территорий, который продлится до 9 февраля 2018 года. На 25 января уже поступило более 968 предложений от граждан. Так, лидирующей общественной территорией в селе Корткерос стала центральная детская площадка между домом 221 по улице Советской и школой.

В селе Нившера преимущественной общественной территорией стал участок около Дома культуры. В Сторожевске подавляющее число жителей высказалось за наведение порядка на новом кладбище.

– С недавних пор еще одной весомой поддержкой для сельчан стала возможность получить деньги на реализацию народных проектов по благоустройству своих поселений. Что в ушедшем году было сделано в рамках народных проектов?

– В 2017 году на территории Корткеросского района было реализовано девять народных проектов. Четыре из них – в сфере дорожной деятельности – в селах Пезмег и Додзь и поселке Визябож. Сразу два проекта было реализовано в Вомыне, где были отремонтированы участок автомобильной дороги в самом селе и подъезд к селу от основной трассы. Также в рамках народного проекта были открыты спортивная площадка в сельском поселении Большелуг, проведено благоустройство в селах Сторожевск и Намск.

– Минувшей осенью заканчивалась пятилетняя программа переселения из ветхого и аварийного жилья. Некоторым муниципалитетам пришлось сильно поднапрячься, чтобы завершить ее в срок. Каков был план программы переселения в вашем районе и удалось ли его выполнить?

– До 1 сентября 2017 года нам необходимо было переселить 815 человек и сдать 13 681,62 кв. метра жилой площади. Все плановые показатели выполнены в срок. Кроме того, муниципалитету были даны дополнительные обязательства на выполнение программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, которые также были выполнены качественно и в срок.

– Ежегодный фестиваль «Корт Айка» вышел уже на международный уровень. Предвидится ли что-то новое в этом году в его проведении?

– V Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Кōрт Айка» пройдет в период с 30 июня по 1 июля 2018 года в Корткеросе и будет приурочен к 410-летию села Корткерос и Году культуры в Коми.

Целью фестиваля является развитие кузнечного ремесла в регионе. Благодаря этому проекту наша республика получила новый бренд, который повышает ее инвестиционную привлекательность и имидж территории. Фестиваль позволил запустить механизм позитивных перемен в Корткеросском районе: появились новые арт-объекты, общественные пространства, обустроенные по современным стандартам.

«Корт Айка» проводится на внебюджетные средства. В настоящее время идет подготовка к мероприятию, рассматриваются предложения по его организации, ведется поиск партнеров и спонсоров. В этом году фестиваль будет проходить два дня, приглашено много кузнецов, в том числе и из-за границы, в честь Года культуры будет организовано несколько новых и интересных площадок, включая площадку, посвященную 130-летию Виктора Савина. Специальными гостями фестиваля станут заслуженные артисты РФ, чьи имена пока держим в тайне, но не сомневаемся, что они подарят всем жителям Корткеросского района, гостям и участникам яркие и незабываемые эмоции.

– Недавно по телевидению был показан сюжет о ситуации со складом пиломатериалов в Аджероме, которые предназначались для будущего завода по производству пеллет. Почему затормозился проект строительства завода и будет ли этот завод все же построен?

– К сожалению, на сегодня экономическая ситуация стала неинтересна инвестору, и пока положительных результатов работы с ним нет. Но администрация Корткеросского района занимается этим вопросом, анализирует и рассматривает возможность реализации проекта по переработке пеллет муниципальным унитарным предприятием «Успех». При положительном решении вопроса завод сможет производить 1500 кубов пеллет в год. Это будет востребовано, так как многие социальные объекты в районе уже отапливаются пеллетами.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото предоставлено пресс-службой Корткеросского района