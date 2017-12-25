Новоселье для коквицких буренок

25 декабря в деревне Коквицы Усть-Вымского района открылась молочная ферма на сто голов. Реализовать этот проект главе фермерского хозяйства Надежде Нефедовой помог грант от министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми.

Животноводство в этих краях сейчас особо развитым не назовешь, из относительно крупных хозяйств до сих пор было только МУП «Заря».

Поэтому когда начинающий фермер Надежда Нефедова, зарегистрировавшая свое КФХ весной 2016 года, представила в минсельхоз региона проект строительства новой молочно-товарной фермы, идею оценили и поддержали. Хозяйство участвовало в конкурсе грантов и в мае этого года получило три миллиона рублей.

Заявленная стоимость проекта составляет шесть миллионов рублей, помимо уже упомянутого министерского гранта были вложены два миллиона рублей, выделенных муниципалитетом, миллион собственных средств фермера. Кроме того, коллеги из «Зари» помогли с техникой и пиломатериалами.

Возведение нового дома для коквицких буренок началось летом этого года, 25 декабря ферму торжественно открыли при участии министра сельского хозяйства Анатолия Князева, который посещал этот объект и раньше, курируя строительство. По его словам, новая ферма позволит не только увеличить производство молочной продукции, но и даст дополнительные шесть рабочих мест.

Анна ПОТЕХИНА