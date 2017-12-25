Николай Цуканов стал помощником президента
Президент России Владимир Путин произвел ротацию среди своих полномочных представителей в округах России. Так, он назначил полпреда в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова своим помощником.
На его место назначен полномочный представитель президента в Центральном округе Александр Беглов. Соответствующие указы размещены на сайте Кремля.
На должность полпреда в ЦФО Путин назначил бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Все они подали заявления на увольнение по собственному желанию. Указ об отставке Гордеева ранее также опубликовали на сайте Кремля.
Игорь ПЕТРОВ
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