Николай Цуканов стал помощником президента

Президент России Владимир Путин произвел ротацию среди своих полномочных представителей в округах России. Так, он назначил полпреда в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова своим помощником.

На его место назначен полномочный представитель президента в Центральном округе Александр Беглов. Соответствующие указы размещены на сайте Кремля.

На должность полпреда в ЦФО Путин назначил бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева. Все они подали заявления на увольнение по собственному желанию. Указ об отставке Гордеева ранее также опубликовали на сайте Кремля.

Игорь ПЕТРОВ