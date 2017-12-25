Продолжая сотрудничество

Руководители предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» рассказали об итогах года и планах

Об утилизации попутного газа, о поддержке нефтяниками социальных и культурных проектов, развитии поселка Ярега, модернизации производства шла речь на традиционной зимней пресс-конференции руководителей крупнейших предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», работающих на территории Коми.

Александр Лейфрид, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми, рассказал о предварительных итогах деятельности за 2017 год. По предварительным подсчетам, объем добычи углеводородов составит порядка 18 миллионов тонн условного топлива. Из них нефти – 15,9 миллиона тонн. Это на 6,7 процента меньше, чем в прошлом году, снижение связано с договоренностями с ОПЕК по уменьшению объемов добычи. Планы на 2018-й – поднять на-гора 18,4 миллиона тонн условного топлива, из них нефти – 16,4 миллиона тонн.

Основные точки роста сейчас – Ярегское месторождение, месторождения Денисовского лицензионного участка – Баяндыское и Восточно-Ламбейшорское, а также пермокарбоновая залежь высоковязкой нефти Усинского месторождения. При этом активно ведется работа по увеличению ресурсной базы, чтобы обеспечить предприятия работой на десятилетия вперед. Уже сейчас остаточные запасы извлекаемой нефти составляют более 898 миллионов тонн, при планируемых темпах работы этого хватит на 42 года.

За 2017 год ЛУКОЙЛ-Коми перечислит в бюджеты всех уровней более 95,1 миллиарда рублей налогов, в том числе в бюджет республики – свыше 10 миллиардов рублей. Что касается всех предприятий ЛУКОЙЛа, работающих в республике, то поступления в региональную казну от них составят более 19 миллиардов рублей.

Отвечая на вопрос об утилизации (или полезном использовании) попутного газа, Александр Лейфрид отметил, что в этом году компания вышла на средний показатель в 93,5 процента. Есть месторождения, где объемы утилизации достигают 99 процентов, на других они ниже – в зависимости от того, насколько развита инфраструктура на том или ином промысле, работает он давно или недавно запущен. 95 процентов утилизации, означенных постановлением правительства России, планируется достичь к 2020 году. Попутный газ идет на различные собственные нужды, в том числе питает два энергоцентра под Ярегой и Усинском, где из него вырабатывают электричество. Часть газа направляется на Печорскую ГРЭС, остальное – на газоперерабатывающий завод в Сосногорске, который готов принимать гораздо большие объемы сырья, чем сейчас.

Также журналистов интересовало, будет ли ЛУКОЙЛ продолжать конкурс социальных и культурных проектов на территории региона. Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» заверил, что так и будет. Бюджет этого конкурса в 2017 году стал рекордным – 15 миллионов рублей, участников также было больше, чем всегда, – 155, из них 56 стали победителями и получили гранты на реализацию своих идей. Самым заметным проектом, профинансированным за счет конкурса, стало обновление Тропы здоровья в Усинске протяженностью 1,3 километра, на которой появились места отдыха, скульптуры, информационные стенды.

– Получился хороший, даже уникальный проект. Горожане оценили не только нашу работу, но и той инициативной группы, что подала эту идею. Чем хорош конкурс – тем, что любой человек, который мечтает сделать что-то хорошее для своего города и села, получает такую возможность, – отметил Александр Лейфрид.

На пресс-конференции были озвучены планы по дальнейшему социальному развитию поселка Ярега, где ЛУКОЙЛ реализует крупный производственный проект. За последние два года в поселке построено четыре 24-квартирных дома, строительство одного из них завершено прошедшей осенью.

– Строится еще два дома, готовы проекты еще трех, думаю, мы начнем их возводить в апреле следующего года, – рассказал генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми. – Изначальная идея была улучшить поселок, его инфраструктуру, а также закрепить свои кадры. Потом мы стали участвовать в совместном проекте с республикой по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, часть квартир передается на эти цели, еще часть квартир распределяет муниципалитет по своим программам. В дальнейшем многое будет зависеть от экономической ситуации, но есть договоренности, что каждый год будет появляться порядка трех домов на 24-27 квартир. Также на уровне компании «ЛУКОЙЛ» принято решение о строительстве в Яреге спорткомплекса с ледовым кортом, крытыми площадками, тренажерными залами. К строительству, я думаю, мы приступим в конце 2018 года. Мы уже выбрали проект, но его еще надо привязать к нашим климатическим условиям, к месту.

Также Александр Лейфрид ответил на кадровый вопрос: сокращений в компании не ожидается, более того, в связи с реализацией крупных проектов нефтяники, наоборот, увеличивают количество сотрудников.

Что касается своей депутатской деятельности в Госсовете Коми, то генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми сообщил, что в текущем году для него одним из главных по-прежнему являлся вопрос строительства больницы в Усть-Цильме.

– Мы продвинулись в этом деле, сделан проект этой больницы (мы его софинансировали), сейчас он находится на главгос-экспертизе. Проговорили с главой Коми Сергеем Гапликовым рабочие варианты по строительству этой больницы. Мое мнение как депутата, что в первые три-четыре месяца следующего года нам стоит ожидать увеличения налоговых поступлений в бюджет республики, появятся дополнительные средства, которые можно будет потратить на решение этого вопроса. Кроме того, есть предложение со стороны правительства республики построить этот объект методом государственно-частного партнерства, – сообщил Александр Лейфрид.

Заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» – начальник Северного регионального управления Юрий Дайнеко на пресс-конференции рассказал о модернизации и ремонте АЗС и нефтебаз ЛУКОЙЛа, расположенных в Коми, НАО, ЯНАО и Архангельской области. В прошлом году была приобретена нефтебаза в Вогваздино, что позволило улучшить логистику снабжения автомобильным топливом Сыктывкара и его окрестностей. В нынешнем инвестиции составили 65 миллионов рублей, их направили в том числе на обновление резервуарных парков, замену топливно-раздаточных колонок, технических средств безопасности. Важным направлением является повышение уровня сервиса на заправках.

Северное региональное управление является самым крупным в компании, оно эксплуатирует 64 АЗС и восемь нефтебаз. Ожидаемый объем реализации нефтепродуктов в этом году – 490 тысяч тонн, в том числе 248 тысяч тонн через АЗС.

Денис Каленюк, и.о. руководителя «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ответил на вопросы, касающиеся мероприятий экологической направленности и эффективности работы предприятия. В 2017 году Ухтинский нефтеперерабатывающий завод продолжает реализацию первого этапа реконструкции биологических очистных сооружений, обслуживающих не только предприятие, но и всю Ухту и близлежащие поселки. До 90 процентов стоков, которые проходят через БОС, – от городской инфраструктуры. Реализация программы реконструкции рассчитана на четыре года, общий объем инвестиций – более одного миллиарда рублей. Модернизация комплекса позволит выполнить требования по качеству очистки стоков и достичь показателей, установленных для водоемов рыбохозяйственного значения. В настоящее время завершается процедура проектирования второго этапа модернизации, который затронет «голову» очистных сооружений: решетки, песколовки, вторичные отстойники.

– Второй значимый для города проект – мы установили автоматический пост контроля атмосферного воздуха на границе жилой застройки. Место выбрано с учетом атмосферных явлений, согласовано с Роспотребнадзором, администрацией Ухты, – рассказал Денис Каленюк. – Сейчас идет прогонка оборудования, к концу декабря мы планируем запустить этот пост в опытно-промышленную эксплуатацию. Автоматизированный контроль предприятиями воздушной среды в зоне жилой застройки в настоящее время законодательством не требуется и является добровольной инициативой природопользователя. Это наше собственное решение как одного из крупнейших, а главное – экологически ориентированных предприятий на территории Ухты.

Ожидалось, что нынешний год станет для завода убыточным, но предпринятые меры позволили подойти к концу 2017-го с положительным операционным доходом. Произошло это в первую очередь благодаря оптимизации производственных процессов и изменению выпускаемой продуктовой корзины – акцент сделан на высокомаржинальные бензины и дизельное топливо, уменьшив объем «темных» продуктов.

– По итогам года мы достигли глубинной переработки нефти в 74,4 процента. Рекордной глубины – 77 процентов – достигли в августе. Это уникальный показатель для заводов с простой технологической схемой, – подчеркнул Денис Каленюк.

Сейчас предприятие концентрируется на реализации инвестиционных проектов, которые направлены на поддержку эффективности существующего производства.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Антона ПАРХАЧЕВА и пресс-службы ЛУКОЙЛ-Коми

21 декабря в Сыктывкаре были подписаны протоколы об исполнении соглашений о сотрудничестве между ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и муниципалитетами Коми, на территории которых работает предприятие. Перед подписанием документа представители ЛУКОЙЛа рассказали руководителям администраций городов и районов о производственных итогах 2017 года и планах на 2018-й, реализации благотворительных проектов, поддержке социальных учреждений.

Финансирование соглашения с Республикой Коми со стороны компании «ЛУКОЙЛ» было увеличено в нынешнем году до рекордных одного миллиарда 755 миллионов рублей. Значительная часть средств была направлена на строительство, ремонт, укрепление материально-технической базы социальных объектов в различных населенных пунктах республики. Самые крупные из реализованных проектов – строительство жилых домов в Усинске и Яреге, ремонт дорог в Яреге, приобретение школьных автобусов и машин скорой помощи для районов.

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