В 2018 году в Коми планируется принятие новой долгосрочной стратегии социально-экономического развития

Высокое качество жизни населения на основе устойчивого экономического роста и создания комфортной среды проживания — главная цель новой стратегии. Работа над новой редакцией активно ведется уже сейчас.

Сегодня в ходе рабочего совещания Госсовет Республики Коми рассмотрел государственную программу «Развитие экономики», одним из ключевых моментов которой стала разработка новой долгосрочной стратегии социально-экономического развития Коми.

Первым существенным отличием обновленной редакции от действующего до-кумента стал увеличенный период планирования – до 2035 года, что сопоставимо с разрабатываемой стратегией развития Российской Федерации.

Вторая новация — включение в стратегию отраслевых проектов как инструментов, которые позволят сконцентрировать усилия и повысить эффективность государственного управления за счет сведения в единую систему разрозненных действий по отраслевым направлениям.

В то время как главное отличие проекта 2035 от действующей стратегии – это установление куда более амбициозных планов по развитию региона, нежели ранее. Таких как, определение пула стратегических устремлений республики и создание условий для закрепления молодежи в Республике Коми: квотируемое образование, престижная работа, привлекательный доход, разнообразная сфера развлечений, от-дыха и спорта, беспроблемная мобильность.

Высокое качество жизни населения республики на основе устойчивого эконо-мического роста и создания комфортной среды проживания — главная цель новой стратегии, которую определил и глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Приоритетами развития выступают человеческий капитал, экономика, терри-тория и управление, сформированы системы целей по каждому направлению.

Постановка в Стратегии четких задач по интенсивному развитию секторов экономики и социальной сферы, а также определение путей их решения на основе проектного подхода окажет существенное стимулирующее воздействие на рост де-ловой активности в регионе как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В настоящее время уже проработаны основные целевые индикаторы будущей Стратегии с учетом федеральных и макрорегиональных установок, организуется механизмы формирования и проработки проектов комплексного характера и проектов отраслевого значения.