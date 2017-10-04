Уважаемые педагоги, ветераны отрасли образования! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

Ваша профессия уникальна. Вы не только учите, воспитываете наших детей, зачастую вы проводите с ними гораздо больше времени, чем родители, помогаете мальчишкам и девчонкам узнать новое, раскрыть их таланты и способности, найти свой путь в жизни, стать настоящими патриотами своей Родины. В ваших руках будущее нашей страны.

Педагоги республики – это наша гордость. Сегодня в школах, в дошкольных, высших и средних учебных заведениях, в системе дополнительного образования работают свыше 20 тысяч педагогов. Наши учителя успешно осваивают новые учебные программы, самые современные методики преподавания, стараются всегда идти в ногу со временем и готовить конкурентоспособных выпускников.

В последние годы в республике достигнуты значительные успехи в повышении качества и уровня образования. Наши студенты, учащиеся школ и даже детских садов демонстрируют высокие достижения на различных всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. За каждым успехом талантливого ученика стоит огромный труд его педагога, наставника.

Уважаемые учителя, спасибо за ваш самоотверженный труд, за преданность профессии, за любовь и терпение, за то, что сердце свое отдаете детям. Желаю вам благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов. И, конечно же, благодарных учеников и родителей!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми