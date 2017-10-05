После 2018 года в Коми возобновится рост реальных располагаемых доходов населения

Основные параметры предварительного прогноза рассмотрены на заседании правительства в конце сентября и представлены сегодня в рамках госпрограммы «Развитие экономики».

После 2018 года в регионе ожидается прекращение снижения валового регионального продукта, в большинстве отраслей показатели стабилизируются. Ожидается и возобновление роста реальных располагаемых доходов населения. Об этом в рамках презентации государственной программы «Развитие экономики» рассказала сегодня министр экономики Республики Коми Марина Анисимова.

Согласно предварительным данным росту доходов населения будет способствовать положительная динамика заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности.

В то время как в инвестициях ситуация будет складываться нестабильно, поскольку динамика инвестиций в основной капитал связана напрямую с ходом реализации крупных инвестиционных проектов в республике.

Предварительный среднесрочный прогноз социально-экономического развития региона внесен в Минэкономразвития России и в Минфин республики, одобрен распоряжением правительства Коми от 27 июля 2017 года № 354-р. Он же послужил основой для разработки проекта республиканского бюджета. Основные параметры прогноза рассмотрены на заседании правительства республики 26 сентября текущего года.

В настоящее время продолжается разработка уточненного прогноза социально-экономического развития республики до 2020 года, который будет учитывать происходящие в экономике изменения.