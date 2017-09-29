С 1 октября по 30 ноября 2017 года Почта России проведет в отделениях по всей стране акцию «Читаем с Почтой», направленную на поддержку периодической печати.

Как сообщили в пресс-службе УФПС – филиала ФГУП «Почта России», каждый, кто купит газеты и журналы на сумму более 100 рублей, получит в подарок сборник кроссвордов, а при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.

Целью акции является не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории, а также популяризация чтения. Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.

– Почта России активно взаимодействует с издательским сообществом для выработки совместных решений по поддержанию интереса читателей к периодическим изданиям. Уверена, данная акция поможет привлечь внимание клиентов к печатной продукции и повысит спрос на газеты и журналы, – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Акция «Читаем с Почтой» проводится второй год. В 2016 году эта инициатива была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России.

Лина ПЕРОВА