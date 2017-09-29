Садик в Усть-Цильме достроят подрядчики из Перми

В Усть-Цильме возобновлено строительство детского сада на 120 мест. Ни один объект, подчеркивает пресс-служба района, не вызывал такого количества жалоб, вопросов и обсуждений, как строительство детсада, который давно должен был вступить в эксплуатацию.

Здание начали возводить еще в июне 2015 года, но строительство дошкольного учреждения затянулось. С прежним подрядчиком (компанией «МИРЭКС») контракт был расторгнут. В августе этого года заключен трехсторонний договор строительного подряда. Инвестором выступила Некоммерческая организация «Фонд поддержки социальных инициатив», заказчиком – администрация муниципального района «Усть-Цилемский», подрядчиком – ООО «СК-Лидер» из города Перми.

Сегодня на объекте трудится около 40 человек. По договору все работы в здании должны быть закончены до 31 октября. Но и после этой даты детский сад не откроет двери. В июне будущего года планируется провести благоустройство территории, а в июле – ввод объекта в эксплуатацию. Затем учреждение должно получить лицензию на образовательную деятельность. При условии выполнения всех намеченных мероприятий детский сад сможет принять своих первых воспитанников. Предположительно это произойдет 1 сентября 2018 года.

Марина ЩЕРБИНИНА