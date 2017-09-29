«Интауголь» получит поддержку из резервного фонда страны

АО «Интауголь» до конца года получит средства из резервного фонда правительства Российской Федерации. Для стабилизации работы шахты в 2018-2019 годах планируется выделить до 1,3 миллиарда рублей. Соответствующее поручение федеральным Минэнерго и Минфину дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Вкратце напомним, как в последние годы складывалась ситуация на этом градообразующем предприятии Инты. АО «Интауголь» было создано на базе банкрота АО «Шахта «Интауголь», вовлеченного в коррупционный скандал бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. Единственный покупатель угля компании – Череповецкая ГРЭС, входящая в ОГК-2 «Газпром энергохолдинга» (ГЭХ). При этом в мае первый замгендиректора ГЭХ Павел Шацкий заявил, что холдинг рассматривает вариант закрытия угольных блоков на Череповецкой и Новочеркасской ГРЭС, поскольку «сейчас эти угольные станции находятся за гранью рентабельности», и ГЭХ их субсидирует. Ранее говорилось, что для безубыточной работы компания «Интауголь» должна реализовывать не менее 3,5 миллиона тонн угля в год, в то время как ежегодная добыча в последние годы составляет только один миллион тонн.

Такие заявления сразу же сказались на работе предприятия – с весны добыча на шахте приостановилась. В итоге к концу лета на складах скопилось свыше 170 тысяч тонн нераспроданного угля. Накопились огромные долги по зарплате.

О напряженной ситуации на предприятии глава Республики Коми Сергей Гапликов докладывал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву еще в июне.

Привлечь внимание руководства страны к этой проблеме попытались и профсоюзные лидеры предприятия, которые от имени коллектива компании «Интауголь» записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить закрытия предприятия. «Для спасения угольной компании руководством компании и правительством Коми была разработана программа сохранения и развития на 2017-2030 годы. Эта программа включает два варианта реконструкции и развития шахты общей стоимостью от 3,5 до 5 миллиардов рублей. Эти инвестиции нужны не все сразу, а поэтапно. 80 процентов инвестиций – это горное оборудование, которое можно приобрести в лизинг. Решение этой задачи позволит компании добывать 3-3,5 миллиона тонн угля в год», – сказал в видеообращении к президенту РФ председатель первичной профсоюзной организации Росуглепрофа шахты «Интинская» Александр Демидась.

Многие сейчас считают, что именно после этого обращения дело сдвинулось с мертвой точки. Конечно, умалять вклад профлидеров нельзя, но только благодаря настойчивой позиции главы Республики Коми, которому в итоге удалось убедить федеральные власти поддержать «Интауголь» финансово, было принято решение выделить средства из резервного фонда правительства РФ.

Средства, выделяемые из резервного фонда, будут направлены на стабилизацию социально-экономической ситуации, сложившейся на предприятии: погашение задолженности по заработной плате и социальным обязательствам, проведение необходимых мероприятий по запуску лавы № 843 и возобновлению добычных работ.

Также премьер-министр России поручил Минтрансу и Мин-энерго совместно с ОАО «РЖД» проработать вопрос о предоставлении АО «Интауголь» на ближайшие два года скидки в размере 50 процентов на перевозку угля железнодорожным транспортом по всем направлениям со станции Инта-2.

Кроме того, на федеральном уровне будет рассмотрена возможность создания равнозначных условий для функционирования угольных электростанций в первой и второй ценовых зонах оптового рынка, что позволит сформировать стабильный источник покрытия условно-постоянных затрат угольной генерации в Европейской части Российской Федерации.

Ранее правительством Республики Коми были достигнуты договоренности о реализации интинского угля марки ДСШ (отсев) в ПАО «ТГК-2» для Северодвинской ТЭЦ-1 и в ПАО «ОГК-2» для Череповецкой ГРЭС. На сегодня со склада предприятия уже отгружено порядка 75 тысяч тонн, сообщила пресс-служба главы и правительства Коми.

Судьбоносное для будущего Инты решение правительства РФ прокомментировал зампред правительства Коми – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики Николай Герасимов.

– История Инты, конечно же, неотделима от людей, а интинцы неотделимы от единственной в городе шахты. Понимая, что прекращение деятельности предприятия приведет к значительному ухудшению социально-политической обстановки не только в Инте, но и в республике в целом, правительство региона предпринимает все меры по сохранению шахты. Вопрос был поднят главой республики Сергеем Гапликовым на федеральный уровень, и я рад, что нас услышали. Если правительство России поддержало нас таким важным решением, как выделение средств из резервного фонда, значит, у Инты есть будущее. Есть будущее у «Интаугля», так как потенциал угледобычи в Приполярье хороший. Запуск лавы

№ 843 позволит возобновить работу шахты, а также, я надеюсь, нарастить объемы добычи горной массы до уровня рентабельности – 3,5 миллиона тонн угля. Но для этого за ближайшие два года мы должны найти не только надежного инвестора, но и представить достойный вариант технической модернизации шахты, – отметил Николай Герасимов.

Стратегическая модель развития «Интаугля», по мнению властей республики, выглядит следующим образом. Благодаря выделенным из резерва правительства РФ деньгам и преференциям со стороны РЖД, которые будут доставлять интинский уголь до потребителя с максимально возможной скидкой, градообразующее предприятие Инты перейдет на стабильный режим работы. А затем стабильно работающая шахта может взять кредит либо привлечь инвестора, готового вложиться в строительство горно-обогатительного комбината, что в свою очередь позволит сделать продукцию «Интаугля» конкурентоспособной и востребованной на российском энергетическом рынке.

В свою очередь мэр Инты Лариса Титовец в комментариях «Комиинформу» отметила, что помощь «Интауглю» поможет не просто сохранить предприятие, но и весь комплекс жизнеобеспечения города:

– Город чувствует постоянное внимательное и бережное отношение к Инте со стороны руководства республики. Поручения, которые даны председателем правительства России Дмитрием Медведевым федеральным структурам, предполагают большой комплекс мер для поддержки города. Используя весь потенциал господдержки, шахта сможет «встать на ноги», а город реализует разработанные проекты для дальнейшего развития.

Лина ПЕРОВА