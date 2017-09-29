В сфере образовательной политики Коми в числе лучших

Столицу Коми с рабочим визитом посетил директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации Андрей Петров.

В рамках его командировки в Сыктывкар состоялась деловая встреча с заместителем председателя правительства РК – министром образования, науки и молодежной политики Натальей Михальченковой и замминистра образования Натальей Якимовой, на которой обсуждались основные направления развития образования Республики Коми.

Помимо этого, директор департамента посетил несколько общеобразовательных учреждений, которые держат высокие показатели по олимпиадникам и выпускникам-стобалльникам. Это гимназия искусств при главе Республики Коми имени Юрия Спиридонова, физико-математический лицей-интернат и гимназия имени Пушкина. В каждом образовательном учреждении Андрей Петров проверил учебные кабинеты, познакомился с образовательной программой, лично пообщался с детьми и педагогическим коллективом.

На праздничном мероприятии, посвященном Дню работников дошкольного образования, он наградил дошкольных работников благодарственными письмами Министерства образования и науки России.

Также Андрей Петров принял участие в работе VI съезда финно-угорских народов России и в совещании в режиме видеоконференц-связи с главами муниципалитетов Коми и руководителями муниципальных органов управления образованием, на котором обсуждались нововведения в сфере образовательной политики.

– Я рад погрузиться в рабочую атмосферу, которая царит здесь, в регионе. Руководством Республики Коми уделяется большое внимание отрасли образования, и мне как директору профильного департамента Министерства образования и науки России приятно видеть, что в регионе идет динамичная и четкая отработка вопросов образования и воспитания, которые поднимаются на государственном уровне, на уровне президента России Владимира Путина, – отметил Андрей Петров. – Вы все видите, что сегодня образование и воспитание являются приоритетом государственной политики. Поручения, выдаваемые в рамках ее реализации для отработки Министерству образования и науки России и органам исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, требуют слаженной и конструктивной работы на местах. И мы очень на вас надеемся, тем более что Республика Коми находится в числе лучших.

Пресс-служба правительства Коми