Шаги к экономическому сотрудничеству

19 сентября в посольстве Кувейта в Российской Федерации состоялась презентация перспективных отраслей экономики, промышленных и инфраструктурных проектов, а также инвестиционных возможностей Республики Коми, которую провел заместитель председателя правительства РК – постоянный представитель Республики Коми при президенте Российской Федерации Григорий Саришвили.

Как сообщили в постпредстве Коми при президенте России, чрезвычайный и полномочный посол государства Кувейт Абдулазиз Ахмед Сауд Альадвани и Григорий Саришвили обсудили возможные направления сотрудничества. Подобные встречи проходят в рамках поручения главы Коми Сергея Гапликова по укреплению торгово-экономических связей и расширению международного сотрудничества.

По итогам встречи Григорий Саришвили пригласил коллег из Кувейта посетить республику с бизнес-миссией для более детального знакомства с возможностями и проектами региона.

Господин Абдулазиз Ахмед Сауд Альадвани выразил интерес к развитию сотрудничества с Республикой Коми и отметил высокий торгово-экономический потенциал республики.

В дальнейшем планируется продолжить практику проведения презентаций Республики Коми в посольствах зарубежных стран и деловых переговоров с российскими и зарубежными компаниями.

Лина ПЕРОВА