В Коми увеличивается число недвижимости, поставленной на кадастровый учет

С участием председателя правительства Ларисы Максимовой и министра Республики Коми имущественных и земельных отношений Александра Сажина прошло заседание Межведомственной рабочей группы по разработке предложений, направленных на проведение на территории Коми сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества, на котором обсудили результаты работы по проведению сплошной инвентаризации и дальнейшие направления в работе.

Как сообщил Александр Сажин, первый этап проведения сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого имущества завершен. На 1 сентября, по данным, представленным администрациями муниципалитетов Коми, 100 процентов территории охвачены мероприятиями по проведению сплошной инвентаризации. В рамках второго этапа необходима организация работ по постановке на кадастровый учет и государственной регистрации прав собственности на выявленные неучтенные объекты недвижимого имущества.

В ходе мероприятий по сплошной инвентаризации по состоянию на 1 июля выявлено 48 726 неучтенных объектов недвижимого имущества, это 22,3 процента от общего количества объектов недвижимости, расположенных на территории муниципальных образований, из них: 34 726 – здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, 14 000 – земельные участки. По данным территориальных налоговых органов, из общего числа выявленных неучтенных объектов на 12 954 объекта оформлена государственная регистрация прав – это 26,6 процента от всех выявленных объектов.

Предполагаемая сумма налоговых поступлений от объектов, выявленных и зарегистрированных в ходе мероприятий по сплошной инвентаризации, составит в целом по республике 12,8 миллиона рублей, сообщил Александр Сажин.

Пресс-служба правительства Коми