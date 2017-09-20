В Сыктывкаре готовы продать объект культурного наследия

Объект культурного наследия – здание бывшей сыктывкарской школы №13, находящееся в полуразрушенном состоянии, готовят к продаже. Об этом на портале «Активный регион» сообщило региональное Управление по охране объектов культурного наследия.

Здание бывшей школы в сыктывкарском местечке Кируль пытались сдать в аренду за 1 рубль в год, но это предложение не вызвало интереса у потенциальных арендаторов. Здание находится в республиканской собственности и закреплено в оперативном управлении за дирекцией по содержанию казенного имущества Республики Коми.

Два года назад была создана рабочая группа по рассмотрению инвестиционных предложений, касающихся объекта. В начале 2016 года дирекция заключила договор с лицензированной организацией на проект по реставрации. Стоимость проектных работ составляет не менее двенадцати миллионов рублей. Так как денег в бюджете на эти цели не нашлось, минимущества подготовило документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды объекта культурного наследия регионального значения. Одно из условий аренды – полная реставрация объекта за собственный счет и приспособление его к современному использованию. Сделать это нужно за семь лет, аренда длится полвека. Первый раз здание было выставлено на аукцион в июне 2016 года. Однако торги были признаны несостоявшимися, поскольку не поступило ни одной заявки. Прошедшие минувшей весной торги снова не состоялись по этой же причине.

Так как арендатора на предложенных министерством имущественных и земельных отношений Коми условиях найти не удалось, а в республиканском бюджете средства на восстановление здания не предусмотрены, региональная дирекция по содержанию казенного имущества сейчас готовит документы на продажу объекта недвижимости с соблюдением условий охранного обязательства. В ближайшее время полуразрушенное здание планируют огородить забором.

Напомним, что деревянная двухэтажная школа на улице Савина была построена в 1928 году по проекту первого коми архитектора Александра Холопова. В 1969 году школу реорганизовали в коррекционную №13. В 2005 году здание повредил пожар, на восстановление требовалось 25 миллионов рублей, но таких средств в бюджете не нашлось. За прошедшие после пожара годы памятник культурного наследия почти полностью разрушился. Минкульт Коми хотел лишить школу этого статуса, но федеральное ведомство не разрешило это сделать и приказало памятник восстановить. В 2015 году здание передали на баланс республиканского агентства по имуществу и начали искать арендаторов. В 2016 году обвалилась одна из стен здания, которое облюбовали бомжи. Сейчас за фасадом школы скрывается стихийная свалка.

Артур АРТЕЕВ

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