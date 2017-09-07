Под звук барабанного боя

На занятия к Евгению Лисовскому ребята готовы приходить даже во внеурочное время

Есть редкая категория людей, для которых работа – это смысл всей жизни. Молодой педагог Республиканского центра дополнительного образования Евгений Лисовский – человек, настолько увлеченный своей работой, что, по его словам, «готов кровать на работе поставить и никуда отсюда не уходить». Сыктывкарец ведет класс ударных инструментов. В свои тридцать лет он уже неоднократно был признан мастером своего дела как на городском, республиканском, так и на всероссийском уровне.

В 2015 году Евгений Лисовский стал победителем республиканского этапа самого престижного конкурса педагогов дополнительного образования – «Сердце отдаю детям». На следующий год он одержал победу во Всероссийском этапе этого конкурса. В 2016 году его образовательная программа для одаренных детей заняла первое место по России. В музыкальных кругах Сыктывкара он известен как руководитель шоу-группы барабанщиков «Тайм спирит», один из руководителей детского вокально-инструментального ансамбля «Синкопа». Но самое главное – он настоящий педагог. Об этом говорят и множество дипломов и наград, которых были удостоены его детские коллективы, и его влюбленность в свое дело, которой он умеет по-настоящему заразить детей.

15 лет назад Евгений Лисовский пришел в РЦДО как ученик. Своего учителя Николая Жикина, который обучил его игре на ударных инструментах, он называет вторым отцом. Возможно, именно благодаря ему молодой человек выбрал стезю педагога. Сейчас бывший ученик и его учитель работают бок о бок уже как коллеги, помогают друг другу во всем. После школы Евгений Лисовский поступил в Республиканский колледж искусств на эстрадное отделение. Еще будучи студентом колледжа, пришел преподавать в РЦДО, а после получения диплома остался здесь на постоянную работу.

Евгений Лисовский встретил журналистов «Республики» в классе ударных инструментов в один из коротких перерывов между занятиями. Во время беседы в кабинет заглянул симпатичный высокий подросток. Дмитрий Максимов уже три года занимается у Евгения Лисовского. По расписанию у него занятия два раза в неделю, но юноша каждый день забегает сюда в надежде, что выдастся какой-нибудь зазор между занятиями или кто-то вдруг не придет по болезни, и он сможет хотя бы несколько минут постучать на барабанах.

Как рассказал Дмитрий, его отец в детстве играл на ударной установке в школьном ансамбле и, уже будучи взрослым, не мог избавиться от привычки постоянно выбивать ритм на чем придется. И сына заразил этим. В седьмом классе подросток пришел в РЦДО учиться играть на ударных. На вопрос, не возникало ли желания уйти, ведь играть на ударной установке – сложная наука, Дмитрий ответил: «Да тысячу раз за урок». По его словам, в этом искусстве столько нюансов, столько требуется терпения, что иногда кажется: никогда не получится. А через полчаса опять хватается за палочки и давай стучать.

– На самом деле три года – это мало для ударных, – рассказал школьник. – Тут одними ногами надо лет пять заниматься, чтобы достичь среднего уровня. До сих пор не могу одной ногой вести по хайтеку, а другой – бочкой руководить. Но я уже однозначно решил связать свою жизнь с этим. После школы буду поступать для начала в колледж искусств. Что мне дает музыка? Очень многое, она классно заряжает, очень люблю выступать на концертах. Я теперь, как папа, постоянно дома стучу.

На вопрос, что так влечет мальчишек сюда, Евгений Лисовский говорит, что РЦДО – это не обычная музыкальная школа, куда не все дети охотно идут, а храм творчества:

– Здесь никто не заставляет детей делать то, что им не нравится, здесь не ставят оценок. Нет, конечно, для себя, для отчетности мы оцениваем детей, но им об этом говорить необязательно. Они приходят сюда заниматься тем, что им нравится. И мое дело – не разрушить, а взрастить этот интерес. По окончании обучения ребенок получает сертификат об образовании с указанием количества часов, которые он получил по теме. С этим документом он может уже пойти в колледж искусств, может попасть барабанщиком в военный оркестр.

В классе Евгения Лисовского – стопроцентная сохранность контингента. За все одиннадцать лет его работы в РЦДО ни один из его учеников не бросил занятия на полпути. Дети рвутся сюда даже во внеурочное время. И не только для того, чтобы лишние несколько минут побарабанить, но и потому что здесь всегда царит дух соревнования: ребята постоянно обмениваются найденными «изюминками».

По словам музыканта, бесталанных детей не бывает.

– Если у человека есть пульс, стучит сердце, значит, он сумеет отбивать ритм. Это дело времени и желания, – уверен Евгений Лисовский. – Нужно просто индивидуально заниматься с каждым, с кем-то больше, с кем-то меньше. Если ребенок холерик, то я ему для отработки дам яркие живые произведения. Если у него спокойный характер, даю задания поспокойнее.

На вопрос, откуда в нем такое большое желание работать с детьми, педагог отвечает, что с этим, наверное, надо просто родиться. А может, дело в том, что он сам до сих пор чувствует себя таким же ребенком, и потому ему легко понять, что нужно детям. А им нужно, чтобы было интересно и увлекательно.

Именно для того, чтобы у ребенка не пропало желание и интерес, в кружке Евгения Лисовского нотной грамоте не уделяют столько времени, как в музыкальной школе. Основы, конечно, дают, но главное все же, чтобы ребенок скорее начал играть, воспроизводить какие-то ритмы. Ведь это такая радость для него – услышать, что из-под его рук выходит не какофония, а нечто ритмичное. Причем произведения, которые дети хотели бы играть, они выбирают сами для себя.

– Мы учим детей слышать инструмент в музыкальной композиции, – рассказал педагог. – Ведь раньше они же слушали музыку целиком, а здесь они учатся выделять из композиции партию ударных. Дома каждый сам прослушивает несколько произведений, потом приносит мне варианты того, что он хотел бы играть, и мы вместе выбираем, что ему больше подойдет. Я ничего не навязываю.

Освоение мастерства начинается с индивидуальной работы, и постепенно, по мере обучения, ребята присоединяются к групповым занятиям. В группах – дети, которые уже знают ноты, что-то умеют и могут работать вместе. Ребята, которые наряду с посещением кружка занимаются в музыкальной школе, сразу могут попасть в ансамбль, потому что знание музыкальной грамоты позволяет им все схватывать на лету. На вопрос, что влечет сюда ребят из музыкальной школы, Евгений Лисовский отвечает: «Возможность частых выступлений на сценах города, выезды с концертами в районы, на музыкальные конкурсы».

Игра на ударной установке – завораживающее зрелище. Музыкант одновременно выполняет сразу несколько движений и руками, и ногами. Редкий подросток может устоять перед соблазном научиться этому. А после того, как по ТВ прошел телесериал «Ранетки», в котором героини играют в рок-группе, в кружок валом повалили девчонки.

По словам Евгения Лисовского, игра на ударных сродни занятию спортом. При барабанном бое задействованы все мышцы. Поэтому у барабанщиков мышцы всегда такие рельефные. Жать на педали обеими ногами, одновременно выбивая руками дробь сразу на нескольких инструментах, на взгляд непосвященного человека, невероятно сложно. Хотя, как выясняется, не только на первый взгляд. Собеседник издания признается, что он до сих пор учится всему этому. Здесь требуется четкая координация движений. Поэтому обучать ребят в кружке начинают сначала с одной руки, подключая постепенно ноги. Потом, по мере овладения этим искусством, развивается мышечная память.

Своих учеников Евгений Лисовский не забывает, интересуется, как сложилась их судьба после выпуска из РЦДО. Многие из его выпускников продолжили музыкальное образование в колледже и потом в консерватории. Некоторые стали участниками знаменитых рок-групп и сейчас путешествуют по всему миру с концертами. Учитель признается, что ему отрадно видеть, что его дети продолжают этим заниматься.

– Я обожаю свою работу, – говорит собеседник. – Сейчас был летний отпуск, так я места себе не находил, думал: быстрее бы в класс. Дети это чувствуют и сами заражаются. А когда педагог приходит и думает: скорей бы домой – к таким дети, конечно, не очень рвутся.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА