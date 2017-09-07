Дети из Щельябожа и Кушшора отдохнули на Черном море по путевкам от ЛУКОЙЛ-Коми

Загорелые и набравшиеся сил, ребята из села Щельябож и деревни Кушшор вернулись домой с каникул, которые они провели в детском оздоровительном лагере «Морское братство» под Туапсе.

Трехнедельный отдых со множеством интересных экскурсий и развлечений им подарили нефтяники в рамках традиционного благотворительного проекта «ЛУКОЙЛ – детям», реализованного совместно с администрацией городского округа «Усинск».

На перрон усинского вокзала ребята высаживались с большими сумками и пакетами, наполненными южными фруктами – гостинцами для родителей и друзей. В «багаже» памяти дети привезли приятные воспоминания о море, на котором многие из юных путешественников побывали впервые.

На отдыхе, рассказывают ребята, с погодой повезло.

– Вода в море такая непривычная: теплая и соленая-соленая, – делятся мальчишки и девчонки впечатлениями.

Все три недели было по-летнему жарко, все успели вдоволь накупаться в море и загореть. А еще найти новых друзей, которые приехали на курорт из разных уголков нашей страны, побывать в интересных местах.

– Всего и не вспомнишь: ездили в аквапарк, ходили на экскурсии, например, на горный водопад, катались на настоящем корабле. Конкурсы были всякие, концерты, – говорит Даня Семяшкин.

Галя Вокуева, которая, в отличие от большинства своих товарищей по отдыху, на море побывала не впервые, делится:

– Это лучший лагерь был из всех, в которые я ездила. Столько развлечений, сплошное веселье.

С вокзала ребята отправились на пристань: специально для них нефтяники зафрахтовали теплоход, который довез их до дома. Вообще все расходы на организацию каникул, включая дорожные, взял на себя ЛУКОЙЛ-Коми. Сопровождали детей в поездке профессиональные педагоги, медицинский работник, представители предприятия и турфирмы.

В целом за этот сезон по путевкам от нефтяников отдохнули более 120 жителей Щельябожа и Кушшора. В том числе был организован семейный отдых в различных санаториях.

На море побывали все желающие дети школьного возраста – а таковых набралось более половины от всех вместе взятых сверстников из Щельябожа и Кушшора.

Фото из личных архивов