Прообразы рая в столице Коми края

Кировский парк начинался с городского сада, а Мичуринский – с закладного камня

Перед началом очередной познавательной прогулки по Сыктывкару ее ведущий журналист Игорь Бобраков напомнил, что филологи и философы, в их числе академик Лихачев, рассматривали сады и парки как своего рода прообразы рая. Не случайно рай, в котором до грехопадения пребывали Адам и Ева, представлял собой именно сад. Так какими были и являются сейчас «райские» места в столице Коми края?

Лужайка для лошадей

В Усть-Сысольске с прообразами рая была просто беда. Еще писатель Павел Засодимский, посетив город в 1870 году, отметил, что нет в нем ни городского сада, ни бульвара. Да и горожане, видимо, не очень-то в этом нуждались – лето короткое, работы много, а город маленький – до леса рукой подать. А северяне привыкли относиться к матушке-природе, как к кормилице, а не месту отдыха.

И только в 1890 году городская управа решила заложить между Троицким собором и торговой площадью небольшой общественный сад. Рядом находилось Духовное училище (теперь там Национальная галерея РК), и городские власти рассчитывали, что его учащиеся будут проводить в саду свободное от учебы время.

Сам сад был больше похож на лужайку с расположенными в виде буквы «Ж» дорожками. Позже сюда перенесли беседку, построенную в 1898 году для встречи великого князя Сергея Александровича.

Однако молодежь привыкла гулять по улицам или спускаться к реке, а среднему и старшему поколению было вообще не до прогулок, поэтому сад популярностью не пользовался. Тогда его передали под шефство пожарной команды, которая пасла там своих лошадей.

Первую попытку превратить городской сад в культурный очаг предприняло Усть-Сысольское общество любителей сценических искусств, испросив разрешение у городской думы использовать сад для театральных представлений. Дума с радостью отнеслась к такой инициативе в надежде, что любители сценических искусств приведут сад в порядок. Однако из этой затеи ничего не вышло. Для проведения каких бы то ни было театральных представлений требовались сцена, скамейки для зрителей, а денег у любителей искусств не было.

«Сюрприз» для сыктывкарцев

В 1932 году власти теперь уже не Усть-Сысольска, а Сыктывкара, и не уездного города, а столицы Коми автономной области с населением 25 тысяч человек решили обустроить в городе самый настоящий парк культуры и отдыха. То есть люди должны были не столько отдыхать в нем, сколько культурно просвещаться.

За два года горожане высадили на месте сада, прилегающей к нему торговой площади и уже снесенного Троицкого собора полторы тысячи деревьев и около двухсот кустарников. Вокруг парка соорудили железную ограду с большими и красивыми воротами в классическом стиле. В центре парка установили памятник Ленину, возвели летнюю эстраду, деревянное здание шахматного клуба, на реке работала лодочная станция.

В декабре 1934 года был убит ближайший сподвижник Сталина Сергей Киров, и с этого времени его именем стали называть заводы, пароходы, города и улицы. В Сыктывкаре имя Кирова присвоили парку и прилегающей к нему улице, носившей до этого времени название Набережная.

В отличие от городского сада сыктывкарцы парк полюбили. Особой популярностью пользовался деревянный танцпавильон, построенный на месте бывшей торговой площади. Как описывает в автобиографическом романе «Тридцать шесть и шесть» московский писатель Александр Рекемчук, одним из постоянных посетителей танцплощадки был Йой-Володь, иначе говоря, Володька-дурачок. Он часто заваливался на танцы и, войдя в игривый и любовный раж, людям на смех гонялся за девушками со словами: «А-ля-ла, о-ле-ле, дластвуй, посли стансуем». Девушки старались не попадаться ему в объятья, поскольку существовало поверье, что та, которую дурачок сумеет облапать, никогда не выйдет замуж.

В 50-60-е годы прошлого века Сыктывкар бурно развивался, вместе с ним развивался и парк. Один за другим появлялись аттракционы, самым популярным среди них было Чертово колесо. Сейчас подобного рода развлекательную конструкцию называют колесом обозрения, но Чертово колесо было меньше по размеру, зато быстрее вращалось, что создавало у людей острые ощущения. В 70-е годы на его месте возник еще более увлекательный аттракцион – «Сюрприз». Он представлял собой круговую платформу, по краям которой располагались посетители, прижимаясь к специальным вогнутым опорам. Платформа быстро вращалась, поднималась вверх и наклонялась под углом в 45 градусов. Любители адреналина могли пристегнуться ремнем и держаться за поручни, однако наиболее отчаянные не делали ни того, ни другого, а демонстративно складывали руки на груди. Выпасть они не могли, их удерживала центробежная сила.

Еще более захватывающим был аттракцион «Петля Нестерова» – два маленьких двухместных самолета, которые вращались вокруг горизонтальной оси. Кроме них действовали в парке качели и карусели.

У парка была своя дирекция, в штате которой значилась должность художественного руководителя. Он отвечал за проведение культурных и развлекательных программ. Дважды (в 1936 и 1946 годах) на месте нынешнего стадиона проводились выставки достижений народного хозяйства, в летнем театре устраивались концерты художественной самодеятельности. Более того, у парка был свой духовой оркестр.

Однако город рос, и поэтому в 1982 году территорию парка расширили, создав Детский городок с Замком Берендея, внутри которого установили игровые автоматы, а также качелями и каруселями для самых маленьких.

Запустение с последующим возрождением

И все-таки парк со временем стал тесным для города, население которого к середине 80-х годов превысило двести тысяч человек. Директора парка сменяли друг друга, и многие из них любили строить наполеоновские планы. Одна из директрис намеревалась провести канатную дорогу в Заречье, другой руководитель хотел расширить парк до Красной горы, включив в него городской пляж.

Увы, в конце XX века все шло с точностью до наоборот – парк не развивался и потихоньку умирал. Средств на его содержание у городской казны не хватало, аттракционы закрывались и незаметно исчезали – видимо, шли на металлолом. Асфальт на аллеях вздыбился и сильно потрескался, деревья начали гнить. Сыктывкарцы разлюбили парк, и даже в погожие летние дни его мало кто посещал.

В попытке спасти парк его передали на баланс лесному институту, но это не помогло, и бывший очаг культуры и отдыха вернулся под крыло муниципалитета.

Только с началом нового века парк стал возрождаться. Мэр Сергей Катунин всю свою администрацию регулярно приводил сюда на субботники. Начали восстанавливать аллеи, вновь появились аттракционы, заработали летние кафе. Однако до былого величия было далеко.

И вот в 2013 году глава администрации Сыктывкара Иван Поздеев объявил о начале полномасштабной реконструкции Кировского парка. Самым значимым элементом парка должна была стать набережная.

«На высоком берегу, на крутом»

Впервые о набережной в столице Коми партийные и государственные власти города и республики заговорили в 60-е годы прошлого столетия. Но ее возведению мешал насыщенный грунтовыми водами берег, который вот уже несколько веков беспощадно обваливался, грозя уничтожить и городской парк вместе со всеми его аллеями и аттракционами.

Доклад об обрушении берега был заслушан еще в 1914 году на заседании усть-сысольской городской думы. Дело в том, что если его не укрепить, то в реку мог рухнуть Троицкий собор, построенный, между прочим, в конце XVIII века в 96 метрах от берега.

Между тем с годами оползневые процессы усиливались, и только в начале 1980-х годов по проекту Коми отделения института «Ленгипроводхоз» провели локальные работы по устройству трубчатых дренажных систем, а в нижней части парка устроили пешеходную асфальтовую дорожку, которая моментально стала любимым местом прогулок сыктывкарцев. Но оползневые процессы не прекратились, в результате часть дорожки провалилась, другая часть покрылась трещинами.

И только в 2006 году институт «Комимелиоводхозпроект» разработал рабочий документ под названием «Строительство берегоукрепительных и противооползневых мероприятий на левом берегу реки Сысолы». Но начался кризис, а потому денег на воплощение проекта не нашлось.

Берегоукрепительные работы и противооползневые мероприятия начались лишь в 2013 году и должны были завершиться через три года возведением просто-таки фантастической трехуровневой набережной, включавшей в себя бульвар, скамейки, фонари, спускающиеся к реке лестницы и даже каскадные фонтаны с подсветкой наподобие Петергофа.

Как обычно, не все пошло гладко. Только на берегоукрепительные работы предполагалось потратить 435 миллионов рублей. Поскольку река – федеральная собственность, то часть средств обещала дать Москва. Но их не дождались ни в 2014, ни в 2015 году. Работы ООО «ТетрастройКоми», входящее в группу компаний «Тетра», вело на республиканские и муниципальные средства.

А в сентябре 2015 года и Иван Поздеев оказался за решеткой. Вопрос о набережной повис в воздухе.

Остановка запрещена

Новые власти города поначалу отнеслись к возведению набережной индифферентно. Но в дело вмешался сыктывкарский природоохранный прокурор Юрий Гудков, который в конце 2015 года заявил на очередном заседании городского совета, что работы выполнены лишь на 65 процентов от сметного финансирования, а срок уже истек. И теперь все, что сделано, может быть смыто во время первого же паводка, поскольку сам проект не предусматривает консервацию строительства. Остановка приведет к тому, что весной все работы пойдут насмарку. И тогда причиненный ущерб будет взыскан с городской администрации. Новый градоначальник Андрей Самоделкин в ответ заметил, что все сделали бы вовремя, если бы пришли федеральные деньги.

В итоге из городского и республиканского бюджетов на завершение работ было направлено 80 миллионов рублей, и еще 65 миллионов подкинула наконец-то Москва.

Завершить большую часть берегоукрепительных и противо-оползневых работ городские власти намеревались до 20 августа 2016 года, к 95-летию Республики Коми. Однако в дело вмешалась природа.

12 августа на Сыктывкар обрушился мощный ливень. Менее чем за полтора часа на город выпала месячная норма осадков. К счастью, практически не пострадал Кировский парк, в котором власти затеяли косметический ремонт накануне праздника. А вот строящейся набережной стихия нанесла весьма серьезные повреждения. Многотонные плиты сорвало с места и разбросало по сторонам, а некоторые даже поставила на ребро. Кое-где поток прорвал нижний ярус защиты, крупные булыжники, которыми были укреплены откосы, унесло в реку. Даже в тех местах, где вода не смогла сдвинуть плиты, она выдавила из стыков гидроизоляционный материал.

Вскоре в отношении руководителя группы компаний «Тетра» Тариэла Робанишвили было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, компания «ТетрастройКоми» при строительстве противооползневых сооружений использовала более дешевый тонкий тип песка, а не тот, который был указан в техническом задании, что могло стать одной из причин разрушения конструкции во время ливня.

И все же к середине октября 2016 года берегоукрепительные и противооползневые работы на Сысоле завершились. Построенное сооружение Андрей Самоделкин назвал «техническими поясами».

Началась зима, «технические пояса» покрылись снегом, и юные горожане стали использовать их в качестве горок для катания на «ватрушках». А когда снег сошел, сыктывкарцы с удивлением обнаружили, что в городе появилась набережная, правда, имеющая какой-то странный, явно не законченный вид.

Тогда новый мэр Валерий Козлов, ранее заявлявший, что пока каких-либо преображений гидростроительных сооружений ожидать не стоит, а вопрос по набережной остается открытым, объявил о начале конкурса творческих проектов по ее оформлению.

В августе завершился первый этап конкурса, в котором смогли принять участие все желающие. Это был конкурс идей. Теперь начался второй этап, в котором будут состязаться профессиональные архитекторы. Предполагается, что в следующем году, если позволит экономическая ситуация, работы по благоустройству набережной удастся завершить.

Даже на сквер не похоже

Второй по значимости – Мичуринский парк появился в Сыктывкаре в конце 60-х годов прошлого столетия. По распоряжению первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Морозова архитекторы в отдельных местах городской застройки оставляли нетронутым лес, вокруг которого вырастали пятиэтажные дома. Самая большая зеленая зона образовалась возле улицы Мичурина, поэтому, когда ей придали статус парка, то присвоили ему имя знаменитого селекционера. Вскоре, правда, большую часть этой улицы, объединив с улицей Гагарина, превратили в Октябрьский проспект. Но парк свое название сохранил.

На относительно небольшой территории 75,5 тысячи квадратных метров обустроили довольно уютную зону отдыха. В самом ее центре создали бассейн и площадку для большого тенниса. Кроме того, в парке поставили колесо обозрения, с вершины которого открывался вид на городские окраины, а рядом – большие качели.

Новый парк задумывался как молодежный. В 1969 году у его входа торжественно открыли камень, возвещавший, что на этом месте появится монумент, посвященный молодежи Севера. Однако очень быстро про эту идею забыли, а сам камень оказался перевернутым, а потому новые поколения сыктывкарцев даже не подозревали, что в их честь хотели поставить памятник.

И все-таки парк быстро полюбили и молодежь, и детвора, и старики ближайших жилых домов. На его скамейках в окружении 4,5 тысячи деревьев целовались, готовились к экзаменам, просто отдыхали.

Но в годы перестройки парк стал постепенно приходить в запустение. Скудные средства отдела культуры Сыктывкарского гор-исполкома уходили на благоустройство и поддержание только главного парка столицы Коми, хотя, как было сказано, их и на это не хватало.

В 90-е годы Мичуринский парк выглядел просто чудовищно. От колеса обозрения остались одни остовы, пока и их не убрали, бассейн засох, качели и вовсе исчезли вместе со скамейками. Часть парка заболотилась, и он из зеленой зоны превратился в криминальную, а по мнению любителей разных псевдонаучных теорий, даже в геопатогенную. Здесь происходили изнасилования, убийства и самоубийства. Появилась гипотеза, что под ним находится некий разлом земной коры, создающий электромагнитное поле, плохо влияющее и на людей, и на природу.

Тогда к городским властям обратилась местная община евангельских христиан-баптистов с предложением возвести в парке церковь, не срубив при этом ни одного дерева, и тем самым нивелировать негативное воздействие этой непонятной зоны. Власти согласились. И в парке появилась церковь Христа Спасителя в неоготическом стиле. На ее возведение община получала пожертвования от своих братьев и сестер со всего мира, но на обустройство, видимо, денег не хватило. И парк получил еще одно «украшение» в виде убогого деревянного забора, ограждающего церковь.

В начале «нулевых» парк начал оживать. Правда, происходило это стихийно, без какого-либо плана. При этом его территория стала уменьшаться. Помимо храма в нем появились спортивный комплекс «Северная Олимпия» и школа искусств. На небольшом пятачке один предприниматель устроил нечто вроде луна-парка с довольно старыми аттракционами.

В итоге вся территория парка оказалась разорванной, местами заболоченной. Тротуары давно не обновлялись и приобрели весьма неприглядный вид.

Гости Сыктывкара очень удивляются, когда им сообщают, что все это вместе называется Мичуринский парк, поскольку даже сквером эту зеленую зону назвать не поворачивается язык.

Но как бы то ни было, людей в этом парке бывает немало. Кто-то приводит детей на аттракционы, кто-то ведет их через парк в «Северную Олимпию» или в школу искусств. А кто-то просто гуляет.

Убрать, передвинуть и поделить

В этом году Сыктывкар в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» получил 160 миллионов рублей. Часть этих средств мэрия намерена потратить на благоустройство Мичуринского парка.

Аукцион на подготовку проекта благоустройства Мичуринского парка выиграли проектное бюро ООО «4-8» и ООО «Строительная компания «Градо». Прежде чем начать реконструкцию, городская администрация провела общественные слушания, на которых директор проектного бюро Сергей Кияшко представил свое видение грядущих перемен, заявив при этом: чтобы что-то менять, нам нужно от чего-то отказаться. Поэтому он предложил убрать детские аттракционы и найти новое место для арт-объекта «Дерево талантов», возведенного в рамках проекта «Городские легенды». А сам парк поделить на три зоны: тихую, где можно будет отдыхать и устраивать пикники, детскую с игровыми и спортивными комплексами и уличным кафе и общественную с амфитеатром для концертов и других представлений. В глубине парка должна появиться отдельная площадка для выгула собак, а вокруг – велосипедная дорожка и тропинка для прогулок. Скамейки и освещение предполагается обновить, у входов в парк с разных сторон поставить арки, а на пересечении улицы Димитрова и Октябрьского проспекта, возле которых располагается эта зеленая зона, большую букву М.

Не все идеи молодого архитектора были приняты на ура. Вызвали протесты предложение убрать аттракционы, хотя все были согласны с тем, что они устарели, но детям они нравятся. Представители «Северной Олимпии» заявили, что хотят сделать аллею спорта на тропинке от улицы Димитрова до спорткомплекса.

Сергей Кияшко и главный архитектора города Владимир Рунг обещали доработать концепцию с учетом высказанных предложений и в скором времени начать реконструкцию.

Григорий АЛИН

Фото автора, группы «Я строю Сыктывкар. Мичуринский парк» социальной сети «ВКонтакте» и сайта http://oldsyktyvkar.ru