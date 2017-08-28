Издатели республики получат гранты на выпуск книг местных авторов

При грантовой поддержке правительства региона в 2017 году выйдут в свет 13 книг. Среди них издания для детей и юношества, в том числе крупношрифтовая книга-«перевертыш» для слабовидящих, произведения молодых писателей, а также книга из «юбилейной» серии «Республика Коми: люди и время», приуроченной к предстоящему 100-летию региона.

Комиссия по рассмотрению заявок учреждений, претендующих на получение грантов на выпуск книг, подвела итоги конкурсного отбора. Проекты-победители были определены по количеству набранных балов, выставленных по ряду критериев, таких как актуальность, социальная и научная значимость, степень художественной выразительности, практическая и просветительская ценность, форма подачи информации и востребованность библиотеками.

Всего на грантовый конкурс поступило 28 заявок от девяти издающих организаций. К рассмотрению были допущены проекты, соответствующие условиям конкурса и требованиям федерального законодательства.

В число победителей, получивших наибольшее количество баллов, вошли 13 проектов. Это рассказы для детей и юношества «Дуда кимöститчö» («Дуда чудит») Елены Афанасьевой, «Кумачовая планета» Александра Сальникова и «Пропавший сундук» Бориса Тарбаева, сборник стихов для малышей «Ошпи бöрдö» («Медвежонок плачет») Серафима Попова и «Дзими-люки-дзиз» («Потешки») Василия Лыткина, книга «Молчание реки», в которую вошли произведения коми поэтов в переводе на русский язык, стихотворение Виктора Савина «Тöвся рыт», стихи и рассказы для детей «Коймöд аттьö» («Третье спасибо») Евгения Козлова, поэма-сказка «Повтöм зон» («Бесстрашный парень») Михаила Лебедева, драматическая поэма Андрея Расторгуева «Успение Стефана Пермского», кассетный сборник произведений молодых авторов «Флаги под дождем». А также книга Владимира Григоряна из серии «Республика Коми: люди и время» об известном выходце из Коми, легендарном наркоме танковой промышленности Вячеславе Малышеве, чьим именем названы школа и улица в столице республики.

По словам ведущего методиста отдела краеведения и коми литературы Национальной детской библиотеки Республики Коми имени Маршака Людмилы Втюриной, книжные новинки будут крайне востребованы.

– Дети дошкольного возраста из отдаленных районов республики остро нуждаются в красочных изданиях на родном коми языке, и поэтический сборник Василия Ильича Лыткина «Дзими-люки-дзиз» («Потешки») станет одной из любимых книжек коми детворы, а также младших школьников, изучающих коми язык как неродной. Фантастика – один из наиболее востребованных литературных жанров в молодежной и детской аудитории республики, поэтому книга Александра Сальникова «Кумачовая планета» будет для юношества настоящим подарком, – высказала свое мнение Людмила Втюрина.

Она также напомнила, что в республике более 30 лет не выходили в свет книги для детей младшего школьного возраста на коми языке мастера поэтического слова, народного поэта Республики Коми Серафима Попова. Предложенный к изданию в 2017 году сборник стихотворений «Ошпи бöрдö» («Медвежонок плачет») порадует маленьких читателей и будет рекомендован библиотекарями для семейного чтения.

Напомним, ранее к изданию были рекомендованы экспертным советом по отбору социально значимой литературы восемь проектов. Таким образом, библиотечный фонд республики в 2017 году пополнится 21 наименованием книг.

Лина ПЕРОВА