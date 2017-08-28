Горняцкая доблесть

Пока есть угледобывающие предприятия, заполярные города Коми будут жить и развиваться

26 августа российские горняки отметили свой профессиональный праздник. В этом году он вобрал в себя сразу две юбилейные даты – 70-летие празднования Дня шахтера и 295-летие с начала угледобычи в России. В Коми торжества в честь круглой даты прошли в Воркуте, Инте и ухтинском поселке Ярега, где шахтным способом добывается тяжелая нефть. В городах Заполярья участие в праздничных мероприятиях принял глава Коми Сергей Гапликов.

Главный праздник Воркуты

Старт торжествам задала Воркута, где утром в субботу состоялись торжественное шествие и митинг. В едином строю с горняками по улицам заполярной столицы прошел и руководитель республики.

– Глубоко символично, что День шахтера следует сразу за Днем республики, ведь именно труд шахтеров лег в основу промышленного развития нашего региона. Природа щедро одарила наш край запасами «черного золота». Но доступными людям эти богатства становятся только благодаря вашему самоотверженному труду, дорогие горняки, – открыл торжественный митинг глава Коми. – Особую признательность я хочу выразить ветеранам отрасли, тем, кто добывал уголь в тяжелые военные и послевоенные годы, кто заложил основу промышленного потенциала республики. Дорогие ветераны, спасибо за ваш мужественный и благородный труд, за верность шахтерским традициям, за передачу вашего бесценного опыта молодому поколению.

Сергей Гапликов особо подчеркнул ответственность представителей горняцкой профессии и предложил минутой молчания почтить память всех, кто не вернулся из забоя.

В завершение своего выступления глава Коми напомнил о неоценимом вкладе в развитие и укрепление экономического потенциала республики и страны, который вносят шахтеры Заполярья:

– Я уверен, что у Воркуты есть огромное будущее, будущее, связанное с развитием Арктики. Воркута была и останется одним из форпостов развития и освоения Заполярья. Я всегда буду стоять на защите интересов шахтеров и отстаивать возможности развития нашей республики, – обозначил принципиальную позицию Сергей Гапликов, выразив слова благодарности шахтерам и пожелав им здоровья, счастья, мира, добра, достатка и благополучия в семьях.

Затем глава республики в сопровождении воркутинского градоначальника Игоря Гурьева осмотрел новые, благоустроенные к празднику дворовые территории и дома, приведенные в порядок в рамках городской программы «Пять шагов благоустройства».

На праздничном мероприятии, посвященном Дню шахтера, прошла торжественная церемония награждения лучших работников компании «Воркутауголь». Как сообщила пресс-служба администрации Воркуты, ветеранов и работников горнодобывающей отрасли поздравили генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев, гендиректор АО «Воркутауголь» Сергей Лихопуд, исполнительный директор АО «Воркутауголь» Евгений Балуков, директора структурных подразделений компании, а также епископ Воркутинский и Усинский Иоанн. Видеообращение с поздравлениями в адрес горняков направил и генеральный директор ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов.

Глава города Юрий Долгих от всего депутатского корпуса и себя лично поблагодарил шахтеров за их мужественный и самоотверженный труд, подчеркнув, что именно их ежедневная работа является основой экономики Воркуты. К поздравлениям главы города присоединился руководитель администрации муниципалитета Игорь Гурьев:

– Без сомнений, День шахтера является главным праздником нашего города. Желаю вам безопасного труда и стабильной работы всей команде «Воркутауголь», ведь это неразрывно связано с жизнью Воркуты. Пока есть угледобывающее предприятие, город будет жить и развиваться. Мы в свою очередь будем стараться сделать все от нас зависящее, чтобы жизнь шахтеров в Воркуте была комфортной.

В торжественной обстановке лучшие воркутинцы – работники угледобывающей отрасли были награждены нагрудными знаками «Шахтерская слава», «Трудовая слава» и «Почетный работник «Воркутауголь», почетными грамотами Министерства энергетики Российской Федерации и администрации муниципального образования городского округа «Воркута».

Творческим обрамлением праздника и подарком виновникам торжества стали выступления вокальных и танцевальных коллективов города.

У Инты есть будущее

В воскресенье эстафету праздника подхватила Инта. Здесь, как сообщила пресс-служба главы Коми, Сергей Гапликов провел рабочее совещание, на котором обсуждался вопрос сохранения градообразующего предприятия – шахты «Интауголь» и его выход на стабильную работу. Участниками встречи с руководством предприятия стали представители коллектива и профсоюзных организаций, военизированной горноспасательной части, руководства города.

Сергей Гапликов откровенно рассказал участникам совещания о мерах, предпринятых для сохранения производства, подчеркнув, что все необходимые решения по поддержке предприятия поддержаны как на федеральном уровне, так и в ходе переговоров с руководством основного потребителя продукции предприятия – Череповецкой ГРЭС, входящей в холдинг «ОГК-2».

В настоящее время достигнуты договоренности с ОГК-2 по изменению схемы расчетов с АО «Интауголь». Предусмотрено, что ОГК-2 оплатит доставку угля железнодорожным транспортом до Череповца, выводя в отдельные платежи расчеты с шахтой за поставленный уголь. Это позволило стабилизировать взаимоотношения с «вынужденным генератором», определенным решением Минэнерго России. Кроме того, по предварительным данным, переход Череповецкой ГРЭС на газ может быть отложен на 2021 год, но для этого «Интауголь» должен выполнять все свои текущие договорные обязательства.

По поручению главы региона за два последних года на поддержку «Интаугля» выделено порядка 1 миллиарда рублей. Из них свыше 166 миллионов направлено в последние месяцы для погашения долгов перед интинскими шахтерами по зарплате и иным социальным выплатам.

– Каждый мой день начинается с «Интаугля» и заканчивается им. Все, что мы можем делать, мы делаем. Маршруты утвердили, вагоны нашли, с ВГСЧ договорились. Мы убеждаем всех на федеральном уровне, что у шахты есть будущее, работаем с министрами, с вице-премьерами, доказываем перспективы, занимаемся продвижением Инты как территории опережающего развития и говорим, что у Инты есть будущее – но для этого должна жить шахта. Сегодня на складе лежит 180 тысяч тонн угля. Необходимо отправить его, с РЖД мы все проговорили, они готовы дать вагоны – предприятие получит 123 миллиона рублей. Это деньги, которые при разумном вложении могут дать импульс для движения вперед, – рассказал шахтерам Сергей Гапликов.

Главная цель, по словам главы региона, расшить узел противоречий, при котором шахта генерирует убытки до 1 миллиарда рублей в год, и выстроить грамотное исполнение принятой стратегии сохранения «Интаугля». Усугубляет положение отсутствие руководства предприятия, способного решить технические и технологические задачи и сплотить для этого коллектив. При этом некоторые бывшие руководители предприятия могут понести ответственность за действия, которые были направлены не на стабилизацию производства.

– Сегодня нет иного выбора, кроме как объединиться, чтобы вытащить «Интауголь» из ситуации, в которой он сегодня находится. Мы делаем все возможное и порой невозможное, но без вашего личного желания работать ничего не получится. Да, будет нелегко, но только в таком случае у «Интаугля», у Инты есть будущее. Мне небезразличны люди, небезразличен город, небезразлична шахта, поэтому я все делаю как руководитель региона, чтобы меня слышали. Нам верит Неверов Сергей Иванович (заместитель председателя Госдумы России, секретарь генсовета партии «Единая Россия»), он обращается вместе с нами в правительство России; нам верит Шувалов Игорь Иванович (первый заместитель председателя правительства России), верит Новак Александр Валентинович (министр энергетики России), нам верит Министерство экономического развития России. Нам верят потому, что понимают, что труд шахтера – это сложная история. И сегодня, в День шахтера, я предлагаю вам: давайте объединим усилия и вместе преодолеем трудности, как когда-то это делали те, кто закладывал основу угольной промышленности республики, – обратился к горнякам глава Коми.

Итогом совещания стал ряд поручений для реализации имеющегося на складе угля и получения финансовых средств для продолжения работы предприятия, проведения первоочередных мер по модернизации оборудования и выходу на ритмичную добычу и отгрузку угля.

Сергей Гапликов рассказал о готовности активнее включиться в работу по стабилизации ситуации на «Интаугле» представителей региона в Госдуме РФ. Напомним, этот вопрос поднимался 23 августа в ходе встречи главы Коми с депутатом Госдумы от Коми, членом комитета по энергетике Иваном Медведевым.

По окончании совещания состоялось торжественное собрание и чествование лучших работников шахты «Интауголь». Сергей Гапликов вручил горнякам Инты государственные награды за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.

– Дорогие наши ветераны! Я хочу, чтобы ваша жизнь всегда освещалась солнцем, как сегодня, чтобы вы чувствовали нашу заботу, чтобы вы жили долго, помогали нам советом и верили в перспективу Инты, которая у города точно есть. Уверяю вас, что ваши дети, ваши внуки будут жить достойно. Только для этого нужна маленькая толика совместных усилий и вера в победу. Вместе, сообща, мы вернем любимой Инте стабильность и славу, – обратился со сцены к интинцам Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы главы РК и vk.com