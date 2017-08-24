У Коми большие шансы стать центром развития Арктической зоны

Отметив 96-летие образования Коми, мы движемся к ключевой дате – вековому юбилею родной республики. К этому времени, как ожидается, уже будет сформирован образ будущего нашего региона. Сможет ли Коми стать центром принятия решений по развитию Арктической зоны, есть ли в этом контексте перспективы у Воркуты? Об этом мы спросили заслуженных работников РК – участников торжественного собрания в честь дня рождения республики.

Эльвира Нечаева, экс-министр здравоохранения республики:

– Почему бы и нет, в республике действует Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук, работает множество институтов, ученых, есть свои специалисты по Арктике, все рядышком. У нас богатый научный потенциал, без сомнения, мы могли бы стать базовым центром по Арктической зоне с центром в Воркуте. К сожалению, мы сами постепенно уничтожаем нашу заполярную столицу, а ведь там выстроена инфраструктура, есть военный аэродром. В этом городе столько настоящих людей – патриотов, которые все смогут сделать. Нужно только немного помочь.

Николай Садовский, экс-министр образования республики:

– Думаю, что из всех вариантов это наиболее вероятное решение. У нас подрастает замечательное поколение, в которое вкладывается немало, вся надежда на этих ребят. Если все планы Федерации относительно Республики Коми будут доведены до конца, это продвинет нас далеко. Ведь Арктическая зона не на пустом месте стоит, а в Воркуте, в этих параллелях и меридианах уже столько сделано, люди подготовлены. Надеюсь, что взятый главой региона Сергеем Гапликовым курс приведет к положительным результатам.

Феликс Марков, экс-мэр Усинска, бывший первый заместитель представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ:

– При всем моем уважении к родной республике думаю, что центром станет все-таки Архангельская область. Коми могла бы стать центром принятия решений по Арктической зоне, но только в случае объединения нашей республики с Ненецким автономным округом. Что касается Воркуты, то ее перспективы более чем реальны за счет территориальной близости к той же Амдерме и за счет достаточно развитой инфраструктуры, но главное – человеческих ресурсов.

Аркадий Крупенько, заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР, депутат Верховного Совета Коми АССР трех созывов:

– Нет никаких сомнений в том, что наша республика станет одним из форпостов развития Арктической зоны, поскольку та же Воркута близка к Арктике, в городе есть свой военный аэродром, вообще вся инфраструктура выстроена. Если заполярной кочегарке будет оказана помощь, придет поддержка из центра, город, конечно, оживет. В этом смысле я положительно оцениваю работу руководителя региона Сергея Гапликова. Многое сделано по развитию республики и по созданию рабочих мест.