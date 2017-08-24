«Диалог культур» на языке радости

В полдень рядом со Стефановской площадью в сквере за памятником Ленину развернулся четвертый межрегиональный мультикультурный этнофестиваль «Диалог культур: северное многоцветье».

За спиной вождя мирового пролетариата шел настоящий музыкальный пир. Представители различных национально-культурных автономий Коми, сменяя друг друга, показывали яркие и красочные номера. Здесь можно было увидеть аварский танец и «Хаву Нагилу», «Краковяк» и «Полонез» и даже цыганский пляс в исполнении единственного в Коми цыганского ансамбля «Шафранка». Представитель белорусской автономии и вовсе читал рэп, причем не на белорусском, а на коми языке с народной аранжировкой. Танцпол на фестивале смог раскачать сыктывкарец Александр Кульбенков. Оставив неподалеку свой велосипед, он не только активно включился в праздничный процесс, начав танцевать, но и вовлек в это многих зрителей.

Корреспондент «Республики» пообщался с представителями польской культурной автономии «Полония», которые приехали в столицу Коми из Ухты. Ансамблем польского объединения «Ухтинский сувенир» руководят супруги Сергей и Славомира Соболевы.

– Благодаря помощи консульства в Санкт-Петербурге мы изучали польский язык, наши земляки из Ухты даже смогли получить «карту поляка», которая дает различные льготы на исторической родине. Консульство приобрело для нас и четыре национальных краковских костюма. Это южный вариант одежды, который отличается яркостью красок, – рассказал Сергей Соболев.

«Диалог культур» сопровождали и мероприятия-спутники. Например, недалеко от сцены под руководством известного этнофутуриста Юрия Лисовского и преподавателя колледжа искусств Степана Кубика силами студентов этого учебного заведения создавался одноименный арт-объект – куб с изображением птиц и рыб в этностиле. В готовом виде он будет радовать гостей Дома дружбы народов.

Неподалеку проходила ярмарка хендмейда, где любой желающий мог поучаствовать в изготовлении различных фигурок. Например, под руководством народного мастера можно было смастерить коми кукол из сена. Вообще, изделий из этого материала на празднике было довольно много. Стоял даже огромный трон из сена, на который все взбирались и охотно фотографировались. Особенно полюбились гостям празднования и огромные соломенные фигуры Перы-богатыря и Кöрт Айки. Был тут и символ единения всех национальностей, который также сделали из соломы, – композиция из трех фигур, поднявших руки и сцепленных воедино.

Тем временем концерт продолжался, на сцене сменяли друг друга профессиональные и самодеятельные певцы и танцоры, здесь же прошло дефиле этномоды. Скамеек у сцены не было, поэтому зрительский состав постоянно менялся, стоять подолгу на солнцепеке было некомфортно. К трем часам дня остались самые стойкие, уже изрядно разомлевшие от жары горожане. Впрочем, как выяснилось, даже такую публику можно расшевелить. В финале фестиваля на сцену вышла сыктывкарская кавер-группа «Лайм», которая зажгла так, что буквально в течение пятнадцати минут количество зрителей выросло в десятки раз – все идущие через площадь поневоле «застревали» в сквере и подпевали хитам от 80-х годов до наших дней, которые в исполнении «Лайма» превращались в нечто очень буйно-танцевальное.

Ярослав СЕВРУК, Анна ПОТЕХИНА

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