Почетные жители прекрасного края

21 августа в Коми республиканской филармонии прошло праздничное собрание, посвященное 96-й годовщине образования Республики Коми. После российского гимна и гимна республики в торжественном исполнении ансамбля «Асъя кыа» на сцену поднялся глава региона Сергей Гапликов.

– Поздравляю всех с 96-й годовщиной образования Республики Коми, – поприветствовал глава участников собрания. – Именно в Коми были достигнуты одни из самых значимых результатов развития нашей страны. Мы вспоминаем первооткрывателей Севера и Арктики, которые многие десятилетия назад, стремясь к неизведанному, покоряли просторы нашей страны. Мы храним в памяти благодарность романтикам, которые совершали настоящий подвиг, несмотря ни на какие трудности. В республике живут представители различных народов, многие приехали сюда не по своей воле в силу разных исторических событий. Но Коми земля всегда отвечала любовью и уважением к тем, кто нес добро и благополучие. Сегодня, встречаясь с руководителями национальных диаспор, мы обсуждали текущие и насущные вопросы развития общества, добрососедского отношения и любви к нашему Коми краю. И все сходятся в одном: это наш дом, мы преумножаем и добавляем в его благополучие и процветание.

Сегодня мы вспоминаем тех, кто защищал Родину в годы Великой Отечественной войны, тех, за чьими плечами сложнейшие годы истории восстановления страны, чей трудовой подвиг – пример для подражания подрастающего поколения. Республика Коми и сегодня является одним из важнейших стратегических регионов России в развитии Крайнего Севера и Арктической зоны, которая имеет все перспективы для вовлечения в экономическую деятельность.

Дорогие друзья, мы живем в непростое время, но наша Россия и наша республика всегда с честью и достоинством выходили из любых испытаний. Я хочу пожелать всем мирного неба над головой, счастья, благополучия, а нашей любимой республике – процветания. С праздником, дорогие земляки, – поздравил участников собрания Сергей Гапликов.

После этого глава региона перешел к церемонии награждения. Нагрудным знаком и удостоверением – свидетельством о присвоении высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин» были отмечены Иван Кулаков – видный политический деятель, экс-председатель Государственного Совета РК – посмертно, а также ветеран народного образования, поэт и прозаик Александр Некрасов.

Оба награждения прошли весьма трогательно. В память об Иване Кулакове был показан небольшой фильм, снятый как при жизни, так и после ухода этого видного политического деятеля. О том, какие испытания выпали на долю шестилетнего Вани Кулакова после ухода из жизни кормильца семьи, сквозь слезы вспоминает его сестра. Сам Иван Егорович в родительской избе поселка Ичет-Ди Троицко-Печорского района рассуждает о судьбе республики, о предназначении жизни человека на земле. Награду глава Республики Коми вручил вдове Ивана Егоровича – Зинаиде Кулаковой.

Известный поэт, прозаик, заслуженный учитель школы Коми АССР, ветеран народного образования Республики Коми Александр Некрасов принимал награду из рук главы региона прямо в зале. Вручив награду, Сергей Гапликов обнял пожилого человека, который также в свою очередь поздравил и главу, и всех участников собрания с днем рождения «нашего прекрасного края».

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото rkomi.ru