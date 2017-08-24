Искусство «оживлять» пространство

На заседании дискуссионного клуба Коми регионального отделения «Единой России» обсудили актуальные проблемы и пути развития городской среды. В роли эксперта выступил главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг. Модератором встречи был общественник Григорий Спичак.

Открывая встречу, Григорий Спичак напомнил, что недавно президент России Владимир Путин побывал в Кирове, где предложил искать новые формы и тщательнее прорабатывать механизмы воплощения проектов, связанных с изменением городской среды. Общественник поинтересовался у куратора одноименного партийного проекта, депутата совета Сыктывкара Алексея Панюкова, стимулирует ли инициатива «Единой России» жителей города самостоятельно наводить порядок.

– В столице Коми проект успешно реализуется. Многие приходят и говорят, что хотят участвовать. Они понимают, что теперь есть возможность отремонтировать свою дворовую территорию за бюджетные деньги. Программа принята, и люди могут провести собрание собственников, проголосовать за участие в ней и подать документы, – ответил куратор.

Григорий Спичак уточнил, что ремонт дворовых территорий важен, но посыл президента был глобальнее. Городская среда, отметил он, это «прежде всего культура урбанистических пространств, культура тех же парков и скверов». Общественник попросил высказаться по этому поводу главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга.

Решения по благоустройству городских мест общего пользования, по мнению специалиста, должны приниматься после общественного обсуждения. Оптимальный вариант – это объявление конкурса проектов по благоустройству. В качестве положительного примера архитектор привел конкурс идей оформления набережной в Кировском парке, объявленный администрацией муниципалитета. Владимир Рунг убежден, что Сыктывкар должен иметь единую концепцию развития: улицу, тротуар и окружающее пространство следует воспринимать в едином комплексе.

– Какое будет озеленение, мощение, ограждение – все это должно быть прописано в концепции, которую утвердят с учетом мнения горожан. Тогда получится итоговый документ плана развития города, который можно применять в последующем. При разработке проектов благоустройства той или иной улицы мы сможем опереться на уже проработанные решения.

Григорий Спичак отметил, что мнение горожан учитывать важно, но последнее слово все-таки должно всегда оставаться за специалистами, чтобы обсуждение не превращалось в банальный гвалт. Модератор сослался на недавнюю статью Юлии Латыниной про собянинскую реновацию в Москве, где публицист высказалась довольно категорично: «Слава богу, что Собянин ломает все через колено».

Депутат совета Сыктывкара Наталья Логина, обращаясь к главному архитектору столицы Коми, сказала, что о любом городе можно судить по состоянию «трех китов»: роддома, загса и кладбища. Через них мы проходим все, констатировала Наталья Логина. По тому, как они оборудованы, и создается ощущение того, где мы живем. Владимир Рунг согласился с этим мнением и призвал в свою очередь «оживлять» пространство городской среды:

– Есть простой пример: территория рядом с центральным бассейном, которая «не живет» вообще. Она проходная. Идея в том, что нужно оживлять такие участки, чтобы люди там чем-то занимались. Это тихий отдых, люди пойдут туда за этим. В Москве есть Триумфальная площадь, и когда нужно было привести ее в порядок, активисты призвали провести открытый архитектурный конкурс, итоги которого всех устроили. На площади разместили качели. Теперь туристы и сами москвичи, дети и даже бабушки и дедушки на них с удовольствием сидят и качаются. Можно, оказывается, и таким образом оживить пространство.

Модератор встречи посоветовал присутствующим не «уходить в мечты». «Хотелок» у нас может быть много, но сравнивать Сыктывкар с Москвой нельзя и нужно все-таки как-то соизмерять желания с возможностями. Под занавес встречи куратор партийного проекта «Городская среда» Алексей Панюков отметил, что примет к сведению высказанные пожелания и учтет их при планировании дальнейшей работы.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА