Искусство «оживлять» пространство

24.08.2017   Культура, Общество   Комментариев нет

На заседании дискуссионного клуба Коми регионального отделения «Единой России» обсудили актуальные проблемы и пути развития городской среды. В роли эксперта выступил главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг. Модератором встречи был общественник Григорий Спичак.

Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг.

Открывая встречу, Григорий Спичак напомнил, что недавно президент России Владимир Путин побывал в Кирове, где предложил искать новые формы и тщательнее прорабатывать механизмы воплощения проектов, связанных с изменением городской среды. Общественник поинтересовался у куратора одноименного партийного проекта, депутата совета Сыктывкара Алексея Панюкова, стимулирует ли инициатива «Единой России» жителей города самостоятельно наводить порядок.

– В столице Коми проект успешно реализуется. Многие приходят и говорят, что хотят участвовать. Они понимают, что теперь есть возможность отремонтировать свою дворовую территорию за бюджетные деньги. Программа принята, и люди могут провести собрание собственников, проголосовать за участие в ней и подать документы, – ответил куратор.

Григорий Спичак уточнил, что ремонт дворовых территорий важен, но посыл президента был глобальнее. Городская среда, отметил он, это «прежде всего культура урбанистических пространств, культура тех же парков и скверов». Общественник попросил высказаться по этому поводу главного архитектора Сыктывкара Владимира Рунга.

Творческий проект идеи оформления набережной в парке им.С.М.Кирова – работа Виктории Каневой.

Решения по благоустройству городских мест общего пользования, по мнению специалиста, должны приниматься после общественного обсуждения. Оптимальный вариант – это объявление конкурса проектов по благоустройству. В качестве положительного примера архитектор привел конкурс идей оформления набережной в Кировском парке, объявленный администрацией муниципалитета. Владимир Рунг убежден, что Сыктывкар должен иметь единую концепцию развития: улицу, тротуар и окружающее пространство следует воспринимать в едином комплексе.

– Какое будет озеленение, мощение, ограждение – все это должно быть прописано в концепции, которую утвердят с учетом мнения горожан. Тогда получится итоговый документ плана развития города, который можно применять в последующем. При разработке проектов благоустройства той или иной улицы мы сможем опереться на уже проработанные решения.

Григорий Спичак отметил, что мнение горожан учитывать важно, но последнее слово все-таки должно всегда оставаться за специалистами, чтобы обсуждение не превращалось в банальный гвалт. Модератор сослался на недавнюю статью Юлии Латыниной про собянинскую реновацию в Москве, где публицист высказалась довольно категорично: «Слава богу, что Собянин ломает все через колено».

Депутат совета Сыктывкара Наталья Логина, обращаясь к главному архитектору столицы Коми, сказала, что о любом городе можно судить по состоянию «трех китов»: роддома, загса и кладбища. Через них мы проходим все, констатировала Наталья Логина. По тому, как они оборудованы, и создается ощущение того, где мы живем. Владимир Рунг согласился с этим мнением и призвал в свою очередь «оживлять» пространство городской среды:

– Есть простой пример: территория рядом с центральным бассейном, которая «не живет» вообще. Она проходная. Идея в том, что нужно оживлять такие участки, чтобы люди там чем-то занимались. Это тихий отдых, люди пойдут туда за этим. В Москве есть Триумфальная площадь, и когда нужно было привести ее в порядок, активисты призвали провести открытый архитектурный конкурс, итоги которого всех устроили. На площади разместили качели. Теперь туристы и сами москвичи, дети и даже бабушки и дедушки на них с удовольствием сидят и качаются. Можно, оказывается, и таким образом оживить пространство.

Модератор встречи посоветовал присутствующим не «уходить в мечты».  «Хотелок» у нас может быть много, но сравнивать Сыктывкар с Москвой нельзя и нужно все-таки как-то соизмерять желания с возможностями. Под занавес встречи куратор партийного проекта «Городская среда» Алексей Панюков отметил, что примет к сведению высказанные пожелания и учтет их при планировании дальнейшей работы.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА

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