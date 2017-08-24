В столице полным ходом идет ремонт дворов

В Сыктывкаре завершен ремонт 33 дворов в рамках проекта «Городская среда». Как сообщила пресс-служба столичной мэрии, всего в этом году в рамках соответствующего проекта запланировано отремонтировать 52 дворовые территории, в том числе 22 – в Эжвинском районе. Таким образом, в Сыктывкаре кампания по ремонту дворов в 2017 году реализована более чем наполовину.

Проект «Городская среда» инициирован депутатами фракции «Единая Россия» в Государственной Думе РФ и поддержан президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. Сыктывкар получил около 160 миллионов, из которых – две трети будут направлены на ремонт дворов, одна треть – на благоустройство мест массового отдыха граждан.

Работы уже завершены по следующим адресам: Октябрьский проспект, 3; Сысольское шоссе, 2, 8, 10, 70; улица Печорская, 16а, 18а; улица Пушкина, 77, 79, 81; улица Тентюковская, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 136; улица Космонавтов, 3, 7, 9; улица Емвальская, 17; улица Молодежная, 8, 9а; улица Менделеева, 11; улица Мира, 50, 52; Школьный переулок, 11, 13; улица Борисова, 4; улица Славы, 12, 29; проспект Бумажников, 36, 53б.

В данный момент подрядчик ремонтирует дворы домов №17 и №38 по улице Ручейной, №16 по улице Советской и №36 по улице Пушкина. В Эжве работы идут во дворах домов №28, №45 и №55 по проспекту Бумажников. Соблюдение графика и качества проведения ремонта находится на личном контроле мэра Сыктывкара Валерия Козлова, который несколько раз в неделю совершает инспекционные выезды по объектам.

– В целом работы идут в плановом режиме, несмотря на погодные условия, подрядчик справляется, в том числе исправляет мелкие недочеты, которые вызывают у нас нарекания. Впереди еще достаточно большой объем работ, однако у нас нет сомнений, что подрядчик под нашим контролем справится с поставленной задачей в срок и при обязательном соблюдении качества ремонта, – пояснил Валерий Козлов.

Лина ПЕРОВА