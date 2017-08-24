«Достояние Севера» – от мороженого до теплоотдачи

Коми продемонстрировала, чем может гордиться

Более ста предприятий и организаций республики стали участниками выставки «Достояние Севера», прошедшей 20 августа. Посетители местного аналога ВДНХ фотографировались с павлином из цветов и настоящей живой совой, пробовали «нефтяное» мороженое и копченые свиные уши, приценивались к валенкам и рубахам в этностиле, интересовались качеством стройматериалов, мерили давление и теплоотдачу.

Торгово-развлекательный центр «Июнь», уже второй год принимающий «Достояние Севера», как и в прошлый раз, оказался тесноват для выставки такого масштаба – разместить все, чем богата республика, на первом этаже, пусть даже и весьма просторного ТРЦ, практически невозможно. По словам представителей минпрома Коми (это министерство выступило в качестве организатора ВДНХ), была идея устроить выставку на улице, но побоялись, что погода подведет. Официальное открытие «Достояния Севера» было намечено на 11 часов, но народу здесь хватало еще за час до этого, многие горожане рассудили, что лучше прийти пораньше. К полудню между павильонами было не протолкнуться, поток посетителей практически не уменьшался до самого вечера. Артисты самодеятельных ансамблей из разных городов и районов, найдя более-менее свободное пространство, начинали петь и танцевать, вовлекая в процесс и посетителей выставки. Впрочем, развернуть во всю ширь гармошки им удалось попозже, ближе к обеду, когда гостям выставки по очереди предоставляли сцену для выступлений.

Глава Коми Сергей Гапликов вместе с другими членами правительства региона, а также с председателем Госсовета Коми Надеждой Дорофеевой тоже приехал на ВДНХ пораньше.

Пространство по левую руку от главного входа отдали городам и районам, которые поставили там свои палатки-представительства, по правую руку – предприятиям и организациям. Сначала официальная делегация посетила палатки городов и районов, потом перешла в правое крыло. Прошлись, надо сказать, «не галопом по Европам», а основательно – продегустировали предлагаемые вкусности, оценили интересные задумки и прикупили сувениров. У Сергея Гапликова с Надеждой Дорофеевой у прилавка с авторскими куклами произошел некий обмен любезностями: глава купил спикеру приглянувшуюся ей Бабу-ягу, а председатель Госсовета Коми в ответ тут же приобрела для дарителя Перу-богатыря.

Муниципалитеты постарались оформить свои представительства по максимуму оригинально. Троицко-Печорский район, например, завалил свою палатку сеном, дабы прорекламировать одноименный этнофестиваль в деревне Гришестав, Инта выставила большой картонный макет своей знаменитой водонапорной башни, Усть-Вымский район изрядную часть пространства выделил двум куклам в человеческий рост, наряженным в костюмы сельских жителей, Сосногорский район заманивал посетителей сладостями от местной кондитерской фабрики, Удора – игрой на волынке, в воркутинской палатке бил в бубен шаман, а Ухта откомандировала на выставку «первого нефтяника» с накладной бородой и огромным деревянным черпаком для сбора нефти. На просьбу журналиста «Республики» достать немного нефти из стоящего тут же «колодца» добытчик отложил черпак, взял ложку поменьше, зачерпнул некой черной субстанции и начал деловито трамбовать ее в вафельный рожок, поясняя, что это «нефтяное мороженое». Оказалось оно, конечно, не нефтяным, а черемуховым.

Зато на стенде ЛУКОЙЛа нефть была самая настоящая во всем ее разнообразии – погуще, пожиже – в зависимости от месторождения, а также твердая – в виде куска нефтенасыщенной породы. Такую высоковязкую нефть добывают, например, на Яреге, чтобы перевести ее в жидкое состояние, породу разогревают при помощи подаваемого в пласт пара. В целом же, по задумке сотрудников компании, стенд должен был показать наглядно всю производственную цепочку всех подразделений ПАО «ЛУКОЙЛ» в Коми – от разведки и добычи нефти до ее переработки и продажи конечного продукта на автозаправках. Поскольку 2017-й – Год экологии, нефтяники постарались максимально интересно рассказать о том, что они делают во имя спасения природы. Чтобы наглядно продемонстрировать экологические технологии, на стойку у стенда поставили аквариум с чистой водой. Сотрудник ЛУКОЙЛ-Коми наливал в этот аквариум нефть, а потом сыпал немного абсорбента (кстати, отечественного производства и экологически чистого, произведенного из торфа). За считанные минуты коричневый порошок вступал в реакцию с нефтяными кляксами, впитывал их в себя, оставаясь плавать на поверхности воды, тут его собирали лопаткой и демонстрировали абсолютно чистую воду, даже без маслянистой пленки.

Правительственную делегацию у стенда встретил вице-президент ЛУКОЙЛа, генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Лейфрид, вместе со своими коллегами он рассказал о нынешних показателях работы и планах по развитию производства.

Сотрудники АО «Монди СЛПК» рассказывали посетителям выставки об основных этапах производства бумаги. На «Достояние Севера» привезли трехмерный макет, иллюстрирующий «бумажный путь» – от саженца сосны, выращенного в питомнике, до готовой пачки «Снегурочки». Применить полученные знания взрослые и дети могли тут же, ответив на вопросы викторины и получив за это сувениры с логотипом Монди СЛПК. Также любой желающий мог получить здесь саженец сосны или ели. Кроме того, у стенда предприятия установили уже знакомое многим «дерево обещаний и пожеланий», к которому гости выставки крепили зеленые листочки, где писали призывы беречь природу и поясняли, что они сами лично готовы сделать во имя экологии. Свой зеленый листочек на дереве оставили и Сергей Гапликов с Надеждой Дорофеевой.

Очередь из посетителей выстроилась у павильона Коми филиала компании «Т Плюс» – здесь предлагали замерить уровень личной теплоотдачи. Для этого нужно было зайти в прозрачную тепловую капсулу, ногами встать строго в центр обозначенного на полу круга, а ладони приложить к «отпечаткам» на стекле. Исходя из габаритов человека и его температуры вычислялось, насколько сильным «обогревателем» он может служить. После замера выдавался именной сертификат, подтверждающий, что его обладатель дарит миру определенное количество гигакалорий в час. Как пояснили сотрудники филиала, дежурившие у стенда, таким образом они хотели показать, что источником тепла служат не только батареи, но и сами люди и окружающие их предметы. Если с учетом этого фактора применять «умную автоматику» – индивидуальные тепловые пункты, регуляторы на батареях, то можно не только обеспечить комфортную температуру в доме, но и сэкономить на оплате энергии. Сергея Гапликова познавательно-развлекательный аттракцион, предлагаемый энергетиками, очень заинтересовал, поэтому он охотно согласился замерить свою теплоотдачу, его примеру последовали председатель Госсовета республики Надежда Дорофеева, министр промышленности Коми Николай Герасимов и руководитель администрации правительства Михаил Порядин. В целом же за день через тепловую капсулу прошло более двухсот человек.

Кроме того, «Т Плюс» вместе с «Коми энергосбытовой компанией» при поддержке Центра энергосбережения республики организовали для гостей выставки развлекательную программу с познавательными элементами в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». На сцене пели, танцевали и показывали вещи совершенно невероятные, на взгляд человека, который от науки и техники далек. Стоял дым столбом, блистали молнии, лампочки загорались сами по себе, горел огонь, который никого не обжигал, а самым храбрым предложили встать в цепочку и пропустить через себя легкий электроразряд. Ближе к финалу шоу на сцену вынесли большую живую сову, которую публике отрекомендовали как самое энергоэффективное существо, живущее на территории Коми. Знакомиться и фотографироваться с птицей-«энергосберегайкой» тут же побежали и дети, и взрослые.

Вообще разного рода развлечений для детей здесь было достаточно, их учили делать сувениры, танцевать, устраивали для них игры и викторины, раскрашивали физиономии аквагримом.

– Жалко, что только один день это все идет. Мы бы еще завтра сюда пришли, – заметила одна из посетительниц, гулявшая по ВДНХ с двумя детьми. – Может, в следующем году два дня сделают?

Хозяйки одного из стендов, услышав это, охнули, мол, нам бы тут еще час на ногах простоять, да еще пару хоть как-то продержаться, а второго такого напряженного дня точно бы не вынесли. Кстати, по признаниям многих из тех, кто в этот день представлял на ВДНХ свое предприятие или муниципалитет, накануне даже и поспать толком не удалось – допоздна и с раннего утра готовили павильоны к выставке. А некоторые ведь еще и приехали издалека, да и экспонаты привезли весьма впечатляющих размеров, как, например, компания «Лузалес», представившая образцы пиломатериалов и часть деревянного сруба. А Центр здоровья Республиканского врачебно-физкультурного диспансера привез медицинское оборудование, с помощью которого все желающие могли пройти комплексные обследования: замерить уровень холестерина и глюкозы в крови, артериальное давление, проверить состояние сердца и легких. По результатам всего вышеперечисленного посетители выставки получали врачебные рекомендации относительно желательного образа жизни и дальнейших обследований.

Специалисты Территориального центра медицины катастроф с помощью тренажера с манекеном демонстрировали, как проводится сердечно-легочная реанимация. А на парковке возле ТРЦ стоял современный реанимобиль, и посетители могли осмотреть его «начинку». Спецтехнику на стоянку возле «Июня» доставили и подразделения ГУ МЧС по Коми – от пожарных автомобилей до катеров и судебно-экспертного автомобиля. А в помещении была выставлена уже историческая техника спасателей и современные средства, в том числе беспилотный летательный аппарат.

Кроме возможности себя показать и на других посмотреть, сотрудникам предприятий Коми, можно было и кое-чему научиться, в частности – секретам успешной рекламы на тренинге, организованном Сбербанком. Предприятия агрокомплекса угощали своей продукцией, мастера народных промыслов предлагали всевозможные вещи – от узорных носков и льняных рубах до плетеных туесков и изделий из капа. Среди посетителей выставки дефилировали красавицы в вязаных одеждах от мастерицы Светланы Туровой. Немало изделий ручной работы от своих подопечных представили подразделения системы исполнения наказаний. Кроме того, это ведомство привезло образцы школьной формы, топливных брикетов, тротуарной плитки и бревенчатых срубов. Центр информационных технологий всех желающих регистрировал на портале Госуслуги – был бы при себе паспорт и СНИЛС.

Приветствуя участников и гостей «Достояния Севера», Сергей Гапликов отметил, что республике, безусловно, есть чем гордиться и даже приезжающие сюда иностранные партнеры это подтверждают. А благодаря участию в подобных выставках у предприятий появляются новые возможности для развития. Например, кондитерская фабрика из Сосногорска после участия в выставке прошлого года смогла выйти на новые рынки сбыта, в том числе и мировые.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА, БНК и пресс-службы «Т Плюс»