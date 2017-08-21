Парад «Небесных тихоходов»

В Корткерос слетелись любители малой авиации и музыки

Летательные аппараты всевозможных форм и видов: от миниатюрных аэрошютов и парамоторов до модернизированного Ан-2, на котором катали байкеров из клуба «Полярные волки», а также дископати «Terra Rave» и концерт с выступлением лучших рок-сил региона. Всему этому в минувшие выходные дивились гости первого в истории Коми слета малой и сверхлегкой авиации «Небесные тихоходы», проходившего в Корткеросе.

Организаторы фестиваля – Торгово-промышленная палата РК, министерство культуры Коми, региональная общественная федерация «Воздухоплавание РК» и ряд частных организаций – приурочили его к празднованию 96-летия Республики Коми. Авиаслет развернулся на запасном поле районного аэродрома. Оставляя автомобили на просторной парковке, гости праздника вереницей тянулись в ту сторону, откуда доносились заманчивые звуки музыки и гул моторов. Из Сыктывкара туда можно было добраться и на микроавтобусах, которые ходили от центрального бассейна каждый час.

Для неизбалованных подобными зрелищами жителей Коми авиаслет стал настоящим подарком. Тут выстроились в ряд красочные автожиры, аэрошюты, парапланы, паралеты, а два самолета Ан-2 стояли друг напротив друга и попеременно взмывали в воздух, заставляя людей ахать и пригибаться от испускаемого ими ветра из двигателей. В перерывах между взлетами к самолетам выстраивались очереди: желающие могли подняться на борт крылатых машин, посидеть в кресле пилота и сфотографироваться. Во многом авиашоу напоминало прошлогодний «Авиарегион», который проходил в аэропорту Сыктывкара, где тоже можно было увидеть «внутренности» самолетов и вертолетов и где, демонстрируя фигуры высшего пилотажа, летали истребители знаменитой эскадры «Русь».

Одним из двух представленных на шоу Ан была усовершенствованная модель ТВС-2ТД, которую модернизировали на базе СибНИА имени С.Чаплыгина в Новосибирске. Испытав оснащенный новым американским двигателем Ан-2, высокую оценку самолету дал летчик с 45-летним стажем из корткеросского села Нившера Алексей Михайлов. По его словам, управлять самолетом одно удовольствие, отказов двигателей практически не бывает, но даже если он откажет, то эта чудо-машина может легко спланировать на любую поверхность.

– Садится даже на толстый слой снега, на неподготовленную полосу, на борт может брать полторы тонны распылителя от саранчи и других вредителей. Я очень доволен. Советую руководству Коми присмотреться к этим самолетам и, может быть, даже приобрести, он незаменим в наших северных условиях. С новым двигателем развивает скорость 280 километров в час, что на сто километров быстрее, чем старая модель. Поэтому теперь этот самолет уж точно нельзя назвать тихоходом. Рад, что в таком обличии он отмечает свое семидесятилетие (Ан-2 выпускают с 1947 года), – отметил Алексей Михайлов.

В один из демонстрационных полетов нившерский летчик взял на борт байкеров из клуба «Полярные волки», которые присутствовали на авиаслете в качестве почетных гостей.

– Вы когда-нибудь видели летающих «волков», сегодня не они возят, а их везут, – скандировал в микрофон ведущий шоу во время полета отчаянных мотоциклистов.

Из-за сильного ветра многие летательные аппараты не смогли взмыть в воздух, а вот сверхлегкий самолет «Птенец-2» под управлением сыктывкарского летчика Андрея Рабиновича порадовал гостей слета. Около года назад этого юркого красавца он приобрел у частного владельца в Оренбурге. Стоит такая машина в районе трех миллионов рублей. Взлетев, Андрей Рабинович сделал несколько кругов над сельским

аэродромом. Пролетая мимо зрителей, летчик двигал штурвалом, заставляя самолет как бы махать крыльями, что приводило зрителей в неописуемый восторг.

– Это простая фигура, которую летчики называют приветствием, – пояснил он, приземлившись. – Я профессиональный пилот, раньше летал на самолетах Ту-134. Теперь веду учебные курсы для ребят старшего возраста.

Один из воспитанников Андрея Рабиновича – Дмитрий Семянников – в этом году поступил в Ульяновский институт гражданской авиации. Он помогал устроителям слета в качестве волонтера и рассказал корреспонденту «Республики», что всю жизнь мечтал стать пилотом.

– Быть частью такого мероприятия, которое проходит на территории родной республики, мне приятно, буду учиться и вернусь в Коми, чтобы работать в системе местной авиации, – сказал Дмитрий Семянников.

Вечером слет слился воедино с концертом лучших рокеров Республики Коми. На специально оборудованной сцене выступали такие команды, как «Своя компания», Kinky Dep, «Проект Диверсант», Funny Ska Plan, The Jokers, The Kite Runners, Dread Hair, Coveriders, Felix Krool и другие. В перерывах между их выступлениями в небо взмывали летательные аппараты, ближе к полуночи действо сменилось масштабной дискотекой.

Ярослав СЕВРУК

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