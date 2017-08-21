Автобусы в подарок

По городам и районам Коми разъехались десять новых школьных автобусов, закупленных на средства ПАО «ЛУКОЙЛ». Нефтяная компания совместно с республикой обновляет парк техники для учебных заведений уже не первый год.

За предыдущие три года в Коми появилось пятьдесят автобусов, приобретенных в рамках соглашения «ЛУКОЙЛа» с правительством республики. Очередные семь машин – ПАЗы и «Газели» – были переданы муниципальным властям 20 августа в Сыктывкаре, возле торгового центра «Июнь», где проходила выставка «Достояние Севера», активное участие в которой приняли и нефтяники. Передача еще трех автобусов была чисто символической – транспорт уже отправился к месту своей работы, где его очень ждут – начало учебного года не за горами.

Глава Коми Сергей Гапликов и вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид поздравили собравшихся с Днем рождения республики и вручили документы и ключи от автобусов руководителям городских и районных администраций. Руководитель региона при этом отметил, что нефтяная компания за последние два года нарастила объемы финансирования в рамках социального партнерства до трех с лишним миллиардов рублей, средства идут на ремонт и строительство различных образовательных, спортивных, культурных объектов, учреждений здравоохранения, жилья.

Александр Лейфрид подчерк-нул важность социальных проектов, реализуемых совместно с правительством региона, и заявил, что благодаря новым автобусам дети из отдаленных населенных пунктов смогут выезжать на различные культурные и спортивные мероприятия, достойно представляя на них республику.

По окончании торжественной церемонии сыктывкарские дети отпустили в небо воздушные шары, а автобусы, тоже украшенные воздушными шарами, отправились в школы Тома и Брыкаланска (Ижемский район), Сторожевска (Корткеросский), Глотово (Удорский), Зимстана (Усть-Куломский), ухтинского поселка Кэмдин и печорской Кожвы, а также в школу №5 Усинска и школу №5 Инты. Одна «Газель» осталась в Сыктывкаре, теперь она будет возить воспитанников Республиканского центра дополнительного образования. Все автобусы полностью оснащены для перевозки детей, в том числе ремнями безопасности и системой ГЛОНАСС. До начала нового учебного года весь транспорт поставят на учет в органах ГИБДД.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и Сергея Васильева