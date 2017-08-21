Арктическая экзотика должна стать доступной

Большой разговор об арктическом туризме состоялся между участниками II Международного туристского форума «Доступная Арктика». Форум, собравший большое количество экспертов, туроператоров, менеджеров по туризму, региональных и федеральных журналистов, проходил в Воркуте с 17 по 19 августа.

На площадках форума участники обсудили такие вопросы, как развитие туризма в Заполярье, продвижение арктического туризма, строительство туристской инфраструктуры. По мнению некоторых экспертов, поток туристов, ежегодно приезжающих в арктические регионы, может увеличиться в разы. Зарубежный опыт показывает, что арктический туризм может быть весьма прибыльным, свидетельство тому – его интенсивное развитие в последние годы. И если раньше Арктику посещали в основном иностранцы, то сегодня и российские путешественники начали открывать для себя этот северный регион. Например, о том, как организован туризм в российской части Арктики, рассказал один из представителей туроператоров – директор Национального парка «Русская Арктика» (Архангельская область) Александр Кириллов.

Туроператор организует маршруты на острова арктического архипелага Земля Франца-Иосифа, куда можно добраться на круизном лайнере, а одним из самых популярных туристских направлений считается Северный полюс, куда организуются туры на атомном ледоколе. Правда, туроператор не стал скрывать, что почти девяносто процентов туристов, которые могут позволить себе столь дорогое удовольствие, – иностранцы, тем не менее количество российских путешественников, приобщающихся к этим турам, растет год от года, хоть и весьма медленно.

Эксперты полагают, чтобы ситуация изменилась и туризм, в том числе арктический, стал более доступным для россиян, необходимы серьезные государственные вливания. Силами региональных ресурсов и частного туризма ситуацию не сдвинуть.

В последние годы также стал популярен этнический туризм. Пример тому – работа самого крупного туроператора в ЯНАО. Как рассказала замдиректора ГБУ «Ямалтур» Ирина Плотникова, туристам предоставляется возможность пожить в тундре, познакомиться с культурой коренного населения, их бытом, который обычными российскими гражданами воспринимается как экзотика.

В финале форума на пленарном заседании глава Республики Коми Сергей Гапликов отметил:

– Развитие туризма – это одна из возможностей, которые сегодня открываются перед нами. И те, кто жаждет прикоснуться к первозданной природе, должны иметь все возможности для этого – транспортные, сферы услуг. Это задача, которая стоит в том числе и перед Воркутой – городом, по-настоящему гостеприимным. Он заслуживает того, чтобы занять новую нишу, выполняя важнейшую роль в развитии Арктики сегодня.

Подробности о форуме читайте в ближайших номерах «Республики».

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ