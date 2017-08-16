Депутат Госсовета Коми предложил изучать в школах экологию

Леонид Вокуев направил обращение министру образования и науки России Ольге Васильевой с предложением включить в школьную программу новый предмет – экологию. Аналогичное послание с просьбой поддержать эту инициативу отправлено и председателю профильного комитета Госдумы Вячеславу Никонову.

К выводу, что такой предмет просто необходим современным школьникам, Леонид Вокуев пришел, когда, как и другие коллеги-однопартийцы, проводил в сыктывкарских школах открытые экологические уроки по теме «Свобода от отходов» в рамках всероссийского проекта «Единой России».

«Школьники пятых-восьмых классов живо интересовались экологическими проблемами в мире, на территории Российской Федерации и, конечно, на местном уровне. С большим удовлетворением хотелось бы отметить, что большинство учеников понимают важность экологии в современном мире, что экология – это природа, наша будущая жизнь и что цивилизация уже явно вступила в конфликт с природой, который может привести к настоящей катастрофе, если мы не будем должным образом заниматься ликвидацией и переработкой бытовых и производственных отходов. Вместе с тем выяснилось и то, что школьникам явно недостает экологической грамотности и необходимой информации об экологических проблемах и мерах по их разрешению», – отмечает в письме депутат.

Например, восьмиклассников сыктывкарской школы №21 до глубины души потрясли приведенные депутатом цифры: каждый человек на Земле за год производит полтонны мусора, в центре Тихого океана образовался многокилометровый плавучий мусорный остров, в Волгу промышленные предприятия ежегодно сбрасывают 2,5 миллиона тонн различных отходов.

– Дети, так же как и взрослые, задаются вопросом, как справиться с мусорной угрозой. Не замечать эту проблему уже невозможно. Я убежден, что изучение экологии станет первым шагом по спасению нашей планеты, нашего будущего, – подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Республики» Леонид Вокуев.

«Наука экология, предмет «экология» обязаны разрешить архиважную задачу человечества – вывести нас из глобального экологического кризиса на путь устойчивого развития, при котором будет достигнуто удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколений. Вполне очевидно, что данную задачу, безусловно, будет решать подрастающее поколение на основе экологической грамотности», – отмечает парламентарий в своем обращении.

Решение о включении в школьную программу нового предмета – прерогатива Министерства образования России. Ежегодно в октябре комиссия ведомства рассматривает предложения о включении тех или иных дисциплин в инвариантную часть перечня обязательных учебных предметов. Но Леонид Вокуев надеется, что ответ из министерства придет ему раньше. Кроме того, за поддержкой своей инициативы депутат намерен обратиться в Парламентскую ассоциацию Северо-Запада.

Галина ВЛАДИС