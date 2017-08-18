Доступный Wi-Fi на «Доступной Арктике»

Свыше 100 журналистов и участников форума «Доступная Арктика» могут пользоваться доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Мобильный партнер мероприятия – компания «МегаФон» обеспечивает пресс-центр форума высокоскоростным интернетом по технологии Wi-Fi.

Туристский форум проходит 18-19 августа в Воркуте – городе, именуемом воркутинцами «столицей мира». Именно здесь расположена самая северная базовая станция «МегаФона» в Коми.

Технические специалисты оператора подготовили сеть к форуму. Надежная связь и быстрый 4G-интернет будут доступны участникам из сферы туризма, образования, молодежной политики, представителей бизнеса и органов власти из России, Финляндии, Норвегии и Нидерландов. В месте проведения пресс-конференции оператор организовал зону бесплатного Wi-Fi, благодаря чему федеральные и региональные журналисты могут оперативно делиться новостями с места событий.

Целью форума является оказание содействия развитию российского природного туризма во всем многообразии, а также обеспечение стабильного развития Арктики и повышение уровня жизни населения на арктических территориях.

— Важно, что в Республике Коми проходят такие значимые для туриндустрии региона мероприятия. Созданная рабочая площадка позволит участникам форума показать свой потенциал для развития Арктики. А «МегаФон» поможет гостям международного события оперативно освещать события – публиковать новости, загружать видео и фото, вести онлайн-репортажи в социальных сетях, — отметил директор Сыктывкарского регионального отделения компании «МегаФон» Александр Канев.