Уважаемые военнослужащие, ветераны ВМФ России!

Поздравляю с Днем Военно-морского флота!

С момента основания флота и по сегодняшний день военный моряк – это не только романтика морских странствий, в большей степени это нелегкая повседневная работа, требующая профессионализма, терпения и выдержки. Российские моряки всегда были оплотом государства, примером доблести и мужества, патриотизма и преданности Родине. Во многом благодаря флоту Россия стала великой державой.

Мы гордимся нашими земляками, отдавшими свой долг Родине на флоте, ветеранами Великой Отечественной войны, вписавшими героические страницы в историю отечественного флота, молодыми ребятами, которые сегодня, продолжая славные традиции, достойно служат в ВМФ России. Поздравляю также тех, кто ждет своих моряков на берегу, – родителей, жен, невест.

В праздник хочу выразить глубокую признательность ветеранам флота, которые принимают активное участие в общественной жизни республики, в военно-патриотическом воспитании подрастающих поколений.

Желаю крепкого здоровья, силы духа, оптимизма, успехов, счастья, мира, добра и благополучия!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми