Татьяна Канева: «Нумизматическая ценность памятных монет невысока»

Банк России регулярно выпускает в обращение памятные монеты как из драгоценных, так и недрагоценных металлов. После Олимпиады в Сочи, например, возник ажиотажный спрос на монеты олимпийской серии – многие считали, что потом их можно будет выгодно продать нумизматам. О том, какова на самом деле стоимость памятных монет из недрагоценных металлов и можно ли сделать на них состояние, рассказала «Республике» начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения – Национального банка по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Татьяна Канева.

– Чем памятные монеты отличаются от обычных и имеют ли они особую ценность для нумизматов?

– Банк России в рамках своей эмиссионной деятельности регулярно выпускает в обращение памятные монеты, в том числе и из недрагоценных металлов. Все памятные монеты Банка России посвящаются каким-либо значимым для государства событиям. Думаю, многие видели памятные монеты номиналом десять рублей серий «Российская Федерация», «Древние города России», «Города воинской славы». Памятные монеты других номиналов в денежном обороте встречаются несколько реже, это, например, монеты номиналом два рубля серии «Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года» и пять рублей серии «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Мнение о том, что памятные монеты из недрагоценных металлов являются редкими и их цена значительно превышает номинал, – заблуждение. Памятные монеты выпускаются Банком России большими тиражами, поэтому их нумизматическая ценность невысока. Объемы выпуска подобного рода монет варьируются, как правило, от двух до десяти миллионов штук по каждому виду. Только на территории Республики Коми за последние пять лет было выпущено в обращение порядка четырех с половиной миллионов штук памятных монет различных видов.

Таким образом, накопление монет с целью извлечения инвестиционного дохода не имеет практического смысла. Особенность памятной монеты заключается лишь в том, что она редко используется в наличных расчетах, оседая в домашних коллекциях и копилках, именно поэтому мы нечасто видим такие монеты в обороте.

Мы призываем жителей рес-публики освободить место в своих домашних копилках и активно использовать памятные монеты Банка России в ежедневных наличных расчетах.

– Иногда это непросто. Недавно при мне в магазине мужчина пытался расплатиться монетой в 25 рублей олимпийской серии, у него ее не приняли, законно ли это?

– Любая монета Банка России, в том числе памятная монета из недрагоценных металлов, в соответствии Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» является законным средством наличного платежа и должна приниматься при осуществлении всех видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и для перевода на всей территории страны.

Памятными монетами из недрагоценных металлов, равно как и любыми другими монетами Банка России, можно расплатиться за покупку в магазине, оплатить услугу, оплатить коммунальные платежи или пополнить вклад в банке. Отказать в приеме монеты вам не имеют права. В случае, о котором вы рассказали, речь, вероятнее всего, идет о том, что кассир никогда не видел монет олимпийской серии и поэтому не принял монету. Вместе с тем кассиры в магазинах и банках обязаны знать признаки подлинности всех выпускаемых Банком России денежных знаков. Их описание можно найти на сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Монеты и банкноты».

– Что делать, если дома накопилось много мелких монет разного достоинства, в том числе и памятных? Их надо как-то рассор-тировать перед тем, как отнести в магазин или банк или это должен сделать кассир?

– Если объем монет значительный – лучше обратиться в банк и внести всю сумму во вклад или в счет платежа. Для облечения труда кассового работника банка можно предварительно рассортировать монеты по номиналам.

– Может ли кассир отказать в приеме нерассортированных монет? Законно ли это?

– Если в банке отказываются принимать монеты, граждане имеют право подать жалобу на действия коммерческого банка в Банк России и его территориальное учреждение – Отделение – НБ Республика Коми – как через специально созданный раздел «Интернет-приемная» на сайте www.cbr.ru, так и в письменном виде по адресу в Сыктывкаре: ул. Ленина, 53. Вопросы можно задать по телефону контактного центра Банка России 8 800 250-40-72 (звонок из регионов России бесплатный).

Беседовала Ирина СМИРНОВА

Фото предоставлено Отделением – Национальным банком по Республике Коми