Огнеборцы вышли на старт

13-14 июля в Сыктывкаре прошло традиционное региональное первенство МЧС по Коми по пожарно-прикладному спорту, посвященное памяти Николая Галагана. Команды огнеборцев и юных пожарных соревновались в особенный для ведомства год – 90-летия государственного пожарного надзора и 125-летия Всероссийского добровольного пожарного общества.

Открывая старты, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Коми Константин Сухарев напомнил о большом вкладе Николая Галагана в развитие противопожарной службы в Коми. Он долгие годы руководил подразделениями пожарной охраны, был первым заместителем председателя Комитета по делам ГО и ЧС РК (по государственной противопожарной службе).

– Николая Альбертовича всегда отличали верность лучшим традициям огнеборцев, безупречный профессионализм и преданность делу, – сказал Константин Сухарев.

Во многом благодаря Николаю Галагану в Коми стал развиваться и пожарно-прикладной спорт, в частности, Н.Галаган был зачинателем соревнований под названием «Мемориал погибших пожарных Республики Коми», которые проходят с 1991 года, после гибели пожарного первого отряда Александра Корзуна. На торжественном открытии турнира присутствовали вдова Николая Альбертовича Ирина Петровна и дочь Анна.

Общаясь с корреспондентом «Республики», дочь Николая Галагана отметила:

– Дома мы всегда жили только пожарной охраной и ничем другим. Конечно, приятно видеть то, с каким азартом соревнуются не только взрослые команды, но и совсем еще юные спортсмены.

По словам главного судьи соревнований Антона Ушакова, в этом году в стартах участвуют шесть взрослых команд и две детские. Одна из детских, отметил он, – это дебютанты из Ухты. В число взрослых вошла команда первого отряда федеральной противопожарной службы по Коми (Сыктывкар), команда второго отряда ФПС по Коми (Ухта), специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Коми, две команды республиканского Управления противопожарной службы и гражданской защиты, а также команда «Пож-ГазСервиса». К числу фаворитов Антон Ушаков отнес команды первого отряда ФПС Сыктывкара и специализированной пожарно-спасательной части Коми.

Соревнования включали в себя стандартные дисциплины: преодоление стометровой полосы с препятствиями, установку и подъем по выдвижной лестнице, подъем по штурмовой лестнице. В первый стартовый день огнеборцы бежали стометровку на центральном стадионе. На этом этапе спортсмен после старта преодолевает двухметровый забор, подхватывает два пожарных рукава, пробегает по бревну, после чего присоединяет один рукав к разветвлению, стоящему на беговой дорожке, а другой – к стволу, находящемуся за спиной с момента старта, затем пересекает финишный створ.

Как отметил тренер юношеской сборной Коми Андрей Краюхин, заниматься пожарно-прикладным спортом лучше начинать с десяти лет, переходя к более интенсивной подготовке с двенадцати-тринадцати, когда организм окрепнет.

– Надо, чтобы спортсмены крепко стояли на ногах. Здесь у нас много препятствий, и, чтобы избежать травматизма, нужно должным образом физически подготовить ребят, – рассказал тренер юношеской сборной Коми Андрей Краюхин.

Первыми стометровку преодолели представительницы прекрасной половины. Среди них были даже спортсменки с опытом выступлений на турнирах регионального значения. Например, шестнадцатилетняя Елизавета Ефремова в прошлом году стала первой в своей возрастной категории на зональных соревнованиях в Петрозаводске.

– Пожарно-прикладной спорт – это мое, – сказала Елизавета, общаясь с журналистом «Республики. – Конкуренция высокая, есть ребята, которые за сборную России выступают, естественно, стремлюсь к этому уровню.

Дружиной дебютантов из Ухты – юных пожарных ухтинского казачьего поисково-спасательного центра «БАРС» – руководит Василий Гермогенов. Он отметил, что команда готова процентов на семьдесят, ребята начали заниматься всего полгода назад, но они уже подают большие надежды. Однако тренироваться в прохождении стометровки могут только летом, ведь в индустриальной столице Коми нет крытого манежа для зимних стартов, как в Сыктывкаре.

Во второй стартовый день спортсмены состязались в подъеме по штурмовой лестнице, а также в установке и подъеме по выдвижной лестнице. Второй этап соревнований проходил на базе учебно-тренировочного комплекса Сыктывкарского учебного центра ФПС.

По итогам двух дней соревнований в общекомандном зачете победителем первенства, как и в 2016 году, стала сборная первого отряда ФПС по Коми. Серебро завоевала команда СПСЧ ФПС по Коми, почетную бронзу – первая команда Управления противопожарной службы и гражданской защиты Республики Коми.

Ярослав СЕВРУК

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