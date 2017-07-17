В Усть-Цильме появится филиал Центра русского фольклора

Решение об этом принято в ходе рабочей поездки статс-секретаря – заместителя министра культуры Российской Федерации Александра Журавского в Усть-Цильму.

Создание такого центра было инициировано во время круглого стола «Судьба Усть-Цилемской горки: проблемы выживания», который состоялся в Институте наследия имени Д.С. Лихачева в 2016 году.

– Центр задумывался нами в прошлом году как один из инструментов поддержки уникальной «Усть-Цилемской горки». И когда сейчас московские гости увидели праздник своими глазами, посетили родовые дома, музей Александра Журавского, погрузились в эту удивительную культуру, сомнений в необходимости филиала Центра русского фольклора в Республике Коми не осталось, – рассказала министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.

Основными задачами нового учреждения станут изучение и развитие фольклора и традиций, обучение. Курировать работу центра будет республиканское министерство культуры, туризма и архивного дела.

Пресс-служба правительства РК