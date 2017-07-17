Почта России «заморозит» тарифы на доставку газет и журналов на 1 полугодие 2018 года

В период досрочной и основной подписных кампаний на 1-ое полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость доставки периодических печатных изданий – как федеральных, так и региональных. Тарифы на магистральную перевозку изданий также не будут повышены.

В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и составил более 2500 наименований. В целом на предоставление скидок в ходе подписной кампании на 1-ое полугодие 2018 года Почта России направит более 700 миллионов рублей.

С 1 июля по 31 августа во всех почтовых отделениях страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru проводится досрочная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2018 года. Порядок подписки и тарифы остаются такими же, как и для второго полугодия 2017 года. Напомним, что данные тарифы были согласованы в октябре 2016 на заседании экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России с представителями издательского сообщества.

В течение двух месяцев все желающие могут оформить подписку на газеты и журналы, выбрав из более чем тысячи изданий, принимающих участие в досрочной подписной кампании. На сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber можно выписать издания не только для себя, но и для родных и близких в других регионах России.

Стоит также отметить, что на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых, сельских библиотек.

Список библиотек, желающих получить журналы в подарок, доступен на сайте акции помогиселу.рф, а сама подписка оформляется через сервисы Почты России, что значительно упрощает процесс оказания помощи сельским жителям.

текст и фото «Почта России»