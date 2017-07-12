Летний университет юных филологов завершил работу

На этой неделе в Сыктывкаре завершил работу XVI летний университет юных филологов. В нем прошли обучение старшеклассники из Корткеросского, Усть-Куломского, Удорского, Ижемского и Троицко-Печорского районов.

В течение недели ребята узнавали об истории и основах журналистики, развитии современной коми литературы, системе региональной печати, в теории и на практике осваивали литературные и журналистские жанры, учились создавать блоги и ознакомились с работой Центра инновационных языковых технологий, действующего при Коми республиканской академии государственной службы и управления. Также они смогли пообщаться с коми писателями и журналистами.

Руководители творческих лабораторий – корреспондент газеты «Коми му» Павел Симпелев и литературный консультант Союза писателей Коми Елена Афанасьева – представили своих воспитанников. Юные литераторы отчитались перед наставниками и гостями – продекламировали свои художественные зарисовки и прочитали стихи на коми языке. Все учащиеся получили сертификаты об окончании курса и памятные подарки.

С этого года летний университет будет носить имя народного поэта Республики Коми Владимира Тимина – идейного вдохновителя и одного из организаторов проекта.

Артур АРТЕЕВ