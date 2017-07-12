Французы пополнили фонды «Ленинки»

Национальную библиотеку Коми посетили туристы из Франции под руководством главы Ассоциации «Франко-русский мир» уроженки Сыктывкара Надежды Фуасси. Гости узнали историю старейшей и самой большой библиотеки региона, ознакомились с фондом отдела литературы на иностранных языках и его французским залом. В библиотеке они увидели первый и пока единственный франко-коми словарь.

Сотрудники отдела краеведческой и национальной литературы во время игры «Коми мулöй, няньöй солöй» («Хлебосольный Коми край») рассказали гостям о блюдах традиционной коми кухни.

Как сообщили «Республике» в библиотеке, в ходе подготовки визита провели несколько онлайн-встреч, во время которых обсудили развитие межкультурного сотрудничества. Сейчас все договоренности подтверждены и разработана программа дальнейших действий. Ассоциация «Франко-русский мир» и Национальная библиотека Коми уже несколько лет являются партнерами. Это способствует взаимодействию культур двух стран, поддержке русской культуры во Франции и французской в Коми, налаживанию связей с французским городом Шатне-Малабри.

Ассоциация регулярно передает в дар библиотеке современную художественную литературу, учебные пособия, словари, DVD-фильмы на французском языке. В этот раз гости привезли с собой книги, удостоившиеся Гонкуровской премии за последние годы. Каждая книга подписана дарителем, причем некоторые автографы и пожелания – на русском языке.

Французы погуляли по городу, поучаствовали в мастер-классе коми кухни. Также иностранные туристы планируют побывать на празднике «Усть-Цилемская горка» и в сыктывдинском селе Ыб.

Артур АРТЕЕВ

Фото Национальной библиотеки РК