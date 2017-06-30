Общественники обсудили большое интервью главы

Интервью Сергея Гапликова газете «Республика» и агентству «Комиинформ» вызвало широкий общественный резонанс. В комментариях изданию известные в регионе люди рассказали, как для них раскрылась личность главы Коми, какие темы состоявшегося разговора они считают самыми важными и актуальными.

Михаил Рощевский, академик РАН:

– В этом интервью для меня самое главное, что наш глава правильно оценивает роль республики как транспортной артерии не только регионального, но и российского и мирового уровня.

Белкомур был задуман исследователями изначально именно как железная дорога, соединяющая Сибирь и Урал с портами Баренцева моря, а дальше с европейскими странами. Запасы природных ресурсов не вечны, а вот транспортный коридор важен и сам по себе, и как мощный двигатель промышленного развития региона.

Российская Федерация в современных границах – страна северная. Остался Север, и сразу после развала СССР было понятно, что идея создания этого коридора (для Коми это участок от Урала до Архангельска) очень важна. Со временем этот железнодорожный коридор будет играть еще более значительную роль.

Тему Белкомура поднимали все руководители республики, начиная с Юрия Спиридонова. И спасибо Сергею Гапликову, что он поддержал эту идею.

Сегодня, когда Китай предлагает вариант «южного шелкового пути», нам надо иметь в запасе и северный вариант, соединяющий страны Азии с Европой через Северный морской путь, и сухопутный вариант – Белкомур. И надо иметь в виду, что доходы от этого транспортного коридора будут иметь прежде всего те страны и компании, которые возьмутся за финансирование и возведение Белкомура.

Ольга Сотникова, и.о. ректора СГУ имени Питирима Сорокина:

– Из интервью я узнала, что у Сергея Анатольевича серьезное фундаментальное образование: и Бауманка, и МГИМО. И мне как математику и педагогу это весьма импонирует.

Я разделяю позицию главы о высокой ценности советской школы и необходимости повышения качества образования. И, к счастью, здесь мы являемся единомышленниками, так как в программе развития университета как опорного вуза региона модернизация педагогического образования и повышение качества образовательной деятельности являются приоритетами. Я напомню, что в получении этого статуса университетом большая заслуга Сергея Анатольевича.

Кроме того, одним из важнейших посылов интервью для меня стала тема развития Арктики, не только потому, что университет является участником Национального арктического научно-образовательного консорциума, но и потому, что это откроет новые перспективы для развития арктической части региона и всей его территории в целом.

Надеюсь, что совместными усилиями мы создадим систему подготовки специалистов, способных к решению нестандартных задач с помощью оптимальных технологий, которые предпочтут остаться в республике и примут участие в масштабных проектах по развитию региона.

Николай Семенюк, председатель совета директоров ООО «Лузалес»:

– В целом в интервью отражены все ответы на вопросы касательно перспектив развития республики. Импонирует то, что Сергей Анатольевич не уходит в сторону от неудобных вопросов. В частности, это касается проблемы с общественными экологическими движениями и отдельными их представителями. Некоторые из тех, кто называет себя борцами за сохранение окружающей среды, перестали быть справедливыми защитниками этой достойной цели, а превратились в фанатиков. Эта категория борцов за охрану окружающей среды сопротивляется всему. Не существует в производстве ничего, что не вызывало бы осуждения с их стороны. Правильно отмечено в интервью, что экологическая сфера особо чувствительная, нельзя ничего доводить до абсурда, нельзя обесценивать предмет своей деятельности популизмом.

Саркис Манасарянц, президент Торгово-промышленной палаты Коми:

– По интервью заметно, что глава уже хорошо вник во все проблемы региона, он, что называется, глубоко в теме. Знает историю развития республики, работал с архивными документами. И он понимает большую важность развития промышленности для нашего региона, развития транспорта и транспортных магистралей. Но мне бы еще хотелось узнать его отношение к теме энергетики, перспективам передачи электроэнергии с севера – с Печорской ГРЭС – на юг. Очень понравились его суждения о северных городах, об Инте – видно, что человек переживает о судьбе этого города, рассматривает пути его развития.