«Дефицит» врачей сокращается

Проблема низкой укомплектованности медучреждений Коми врачами и медперсоналом обсуждалась на координационном совещании по правопорядку, которое состоялось в правительстве региона. Министр здравоохранения республики Дмитрий Березин признал, что нехватка специалистов есть, но при этом ситуация в регионе все же чуть лучше, чем в среднем по России.

Участники заседания отметили, что часто в Коми врач работает на две ставки, зарплата у него в итоге больше, но качество работы не может не ухудшиться. При этом главврачи не заинтересованы в том, чтобы заполнять вакансии. Дмитрий Березин с этим мнением не согласился, так как считает, что места остаются вакантными из-за отсутствия специалистов с квалификацией, соответствующей должности. В Коми не хватает врачей скорой помощи, участковых терапевтов, педиатров, патологоанатомов.

Министр подчеркнул, что серьезную озабоченность вызывает ситуация в Воркуте, Инте, Печоре и Ухте. В сельских районах нехватка медкадров ощущается меньше, а в Прилузском районе, например, учреждения здравоохранения обеспечены кадрами на сто процентов, в Койгородском районе – без малого на сто процентов. Как пояснил Дмитрий Березин, в 2016 году 45 молодых медиков приехали в сельские районы Коми – не последнюю роль при выборе места работы сыграла перспектива получить миллион рублей подъемных. Напомним, в рамках программы «Земский доктор» молодые врачи, которые отправляются в сельскую местность на работу и проживание (не менее пяти лет по договору), получают один миллион рублей в качестве единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья. В 2017 году в глубинку Коми приехали 13 молодых врачей, но в минздраве региона рассчитывают, что к концу года их будет не меньше 45.

– Кроме того, у нас более 300 человек обучается сейчас на контрактной основе, то есть мы рассчитываем, что ситуация будет улучшаться, – сообщил Дмитрий Березин.

По словам главного федерального инспектора по Коми Михаила Тырина, жители села Мутный Материк пожаловались ему, что после закрытия круглосуточного стационара в сельской больнице качество медпомощи значительно ухудшилось. В селе проживают около двух тысяч человек, в случае серьезного недомогания больного надо транспортировать в Усинск – а это более 200 километров непростой дороги в сложных климатических условиях.

Дмитрий Березин пояснил, что в случае появления в Мутном Материке пациента, которому необходимо лечение в круглосуточном стационаре, медики могут развернуть круглосуточные койки – на срок до трех дней – и обеспечить больному необходимое лечение и наблюдение. За это время можно решить вопрос с транспортировкой пациента в Усинск.

Зампред правительства Коми Лариса Максимова, председательствовавшая на заседании, отметила недоработку в информационном плане.

– Как работает главврач с точки зрения доведения этой информации до населения? Почему местные жители об этом не знают? Почему не знает глава поселения? – спросила Лариса Максимова.

Заместитель председателя правительства Коми поручила министру здравоохранения в течение месяца посетить Мутный Материк и урегулировать ситуацию.

Людмила ВЛАСОВА

Фото БНК