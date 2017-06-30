Прилузский музей собирает экспонаты

Краеведческий музей имени Яборова готовится к своему полувековому юбилею. 50 лет со дня открытия учреждение культуры отметит в октябре и к этой дате надеется солидно пополнить свою коллекцию.

Дарителями исторических реликвий станут жители Прилузья, которые откликнутся на объявленную акцию «Подари музею экспонат». В музее ждут предметы быта прошлых лет, старые и новые фотографии района и его жителей, предметы, представляющие художественную и историческую ценность, электронные видеоматериалы по истории района школ и учреждений, фотографии, письма, награды и предметы интерьера времен Великой Отечественной войны и 50-90-х годов прошлого века.

По мнению сотрудников, акция поможет не только разнообразить музейную коллекцию и ощутить причастность к истории родного края, но и будет способствовать популяризации музейной деятельности. Имя каждого из дарителей будет занесено в книгу поступления фондов музея. Кроме того, по окончании акции объявят победителей в трех номинациях: «антиквар» (участник, подаривший экспонат с самой ранней датировкой), «энтузиаст» (передавший наибольшее количество экспонатов) и «экспонат эпохи» (тот, кто подарит экспонат, наиболее ярко отражающий время).

В октябре, в день рождения музея, откроется выставка, составленная из подарков жителей Прилузья.

Лина ПЕРОВА