Мемориал воинам Слудки

В селе Слудка Сыктывдинского района появился новый мемориальный комплекс в честь воинов Великой Отечественной войны.

Открытие памятника стало большим событием для сельчан. На прежнем обелиске не было ни одной фамилии и имени. На новом мемориале все 300 сельчан-фронтовиков названы поименно. Как сообщили в пресс-службе сыктывдинской администрации, идея установки нового памятника принадлежит местным активистам. Средства на реализацию этого проекта выиграл ТОС села Слудка под руководством Марины Размысловой. Министерство экономики Коми и администрация района выделили 287 тысяч рублей. Жители и предприниматели села тоже внесли свою лепту: кто деньгами, кто трудом. Начиная с весны сельчане принялись за работу: подготовили площадку, установили плиты и обустроили прилегающую территорию.

– Новый мемориал – это символ героизма народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Посетив его, взглянув на плиты с именами героев, каждый из нас вспомнит своего отца, деда или прадеда, вспомнит великий подвиг советского народа. Спасибо всем, кто поддержал нас морально, материально и своим трудом, – отметила глава сельского поселения «Слудка» Наталья Косолапова.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы сыктывдинской администрации