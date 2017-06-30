Минимальная зарплата в Коми возрастет

В республике с 1 июля увеличится размер минимальной заработной платы. Такое решение принято по поручению главы Коми Сергея Гапликова в рамках исполнения задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным по устранению фактической разницы между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой до 2018 года.

Повторное увеличение минимальной заработной платы (МЗП) в республике предусмотрено региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми на 2017 год, заключенным в конце прошлого года. По южной климатической зоне республики месячный размер МЗП достигнет 8700 рублей, по северной увеличится до

10 000 рублей.

Напомним, региональным соглашением о минимальной заработной плате, которое подписали правительство Коми, Федерация профсоюзов республики, Союз промышленников и предпринимателей региона, установлено положение, при котором минимальная заработная плата в республике превышает общероссийский МРОТ. Помимо этого, в Коми впервые была установлена минимальная зарплата дифференцированно для севера и юга республики.

Соглашение предусматривает повышение минимальной зарплаты в Коми дважды за год. Первое – с 1 января текущего года. Тогда минимальная зарплата в регионе увеличилась до 8100 рублей в месяц по южной природно-климатической зоне республики и до 9300 рублей в месяц – по северной.

Пресс-служба главы и правительства Коми