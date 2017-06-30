Интинским шахтерам погасили долги по зарплате
По поручению Сергея Гапликова долги по зарплате перед работниками АО «Интауголь» полностью погашены. Общая задолженность перед шахтерами на конец июня составляла около 60 миллионов рублей.
Напомним, в начале июня по поручению главы Коми Сергея Гапликова правительство региона выделило 30 миллионов рублей на погашение долгов по зарплате и другим социальным выплатам перед работниками предприятия за апрель 2017 года. Всего за последние годы предприятию была оказана финансовая помощь на сумму почти миллиард рублей.
О ситуации, сложившейся на предприятии, Сергей Гапликов доложил председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в ходе его рабочего визита в Санкт-Петербург 16 июня. Премьер-министр поручил федеральному минэнерго подключиться к решению вопросов по переводу шахты «Интауголь» на ритмичный режим работы.
Пресс-служба главы и правительства Коми
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