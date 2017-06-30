Игровая группа вместо прачечной

Столичный мэр проинспектировал ремонтные работы в двух детских садах

Дополнительная группа на двадцать мест для малышей от полутора лет будет создана в сыктывкарском детском саду №107. Группу планируется открыть в помещении бывшей прачечной. В минувший четверг мэр столицы Валерий Козлов проинспектировал, как идут работы по преобразованию прачечной в игровую группу, и посетил детский сад №19 в поселке Краснозатонский, в одном из корпусов которого идет ремонт кровли.

На первый взгляд помещение бывшей прачечной совсем небольшое, и кажется, что двум десяткам малышей будет здесь тесно. Но директор детского сада Галина Дейнеко успокоила, что хотя группа и рассчитана на 20 человек, но малыши практически никогда не ходят в детсад в полном составе. Как правило, в обычную малышовую группу набирают 25 ребятишек, а ходит в садик в среднем половина списочного состава. Потому что дети раннего возраста часто болеют либо при малейшей возможности остаются дома с бабушками или родителями. Группа, которую собираются открыть к 1 сентября, это так называемая группа вливания или кратковременного пребывания, и рассчитана она на постепенную адаптацию ребенка в детском саду. Малыши будут приходить сюда поначалу на три часа, потом время их пребывания будет постепенно увеличиваться и дойдет до 12 часов, когда их можно будет перевести в обычную группу.

Сотрудники детского сада №107 первыми в городе еще в 2006 году начали внедрять практику групп кратковременного пребывания.

– Нами была разработана модель семейно-общественного воспитания детей раннего возраста. Работу с семьями мы начинаем проводить, когда малышам исполняется один год. Родители с детьми приходят к нам на занятия «Маминой школы». После этого дети переходят в группу кратковременного пребывания, потом – в группу полного дня. Эта модель завоевала признание не только в республике, но и в России. Детсад имеет за это награду российского уровня – Знак качества «Лучшее – детям», – рассказала директор детского сада.

Детсад №107 расположен в районе новостроек, и востребованность мест в дошкольные учреждения здесь очень высока. Эти дополнительные 20 мест позволят повысить охват детей дошкольным воспитанием. До недавнего времени в саду работали две прачечные – по одной в разных корпусах. Проанализировав все возможности, руководство учреждения пришло к выводу, что вполне можно обойтись и одной, оснастив ее дополнительными стиральными машинами и увеличив продолжительность рабочего дня, так как до настоящего момента прачки в саду работали по полдня.

Сейчас в будущей группе идет утепление полов, замена окон, отделочные работы. Чтобы мебель не занимала игровое пространство, ее планируется сделать в виде трансформеров. Кроме того, планируется частично отремонтировать кровлю и крыльцо, а также планово обновить технологическое оборудование в пищеблоке.

Как рассказал журналистам Валерий Козлов, благодаря инициативе управления дошкольного образования и руководителей дошкольных учреждений, которые изыскивали внутренние резервы, в городе за последние пять лет удалось создать 66 дополнительных групп. Эта группа будет 67-я по счету. Таким образом, только за счет оптимизации существующих помещений удалось ввести 1400 дополнительных мест.

– Подготовка и ремонт уже существующих помещений укладывается в три месяца, а строительство новых детсадов – не только длительный, но и дорогостоящий процесс. Если для такого переоборудования помещения в группу в среднем требуется чуть более 50 тысяч рублей на одного ребенка, то стоимость одного места в строящемся детском саду – порядка миллиона рублей. В том году мы создали две дополнительные группы, в этом году – еще одну. И процесс оптимизации продолжается, – рассказал мэр.

Сегодня в Сыктывкаре все дети с трех лет обеспечены местами в детсадах. А вот очередь полуторагодовалых детей насчитывает порядка 800-900 человек.

– Мы сейчас ждем большой выпуск из новых больших школ, за счет этого у нас увеличится количество мест для первоклассников и снизится очередь полуторагодовалых детей. Также продолжаем работу с негосударственным сектором. Два помещения примерно на 60-70 мест предложим нашим предпринимателям, занимающимся услугами дошкольного образования, – пообещал Валерий Козлов.

Что касается детского сада №19 в поселке Краснозатонский, там проблема стояла наиболее остро, чем везде: в старом корпусе, которому уже 37 лет, протекала кровля. На ремонт этого детского сада было выделено порядка четырех миллионов – это где-то семь-восемь процентов средств, выделенных на подготовку дошкольных учреждений города к новому учебному году. Всего этим летом в столице республики будут отремонтированы и реконструированы 72 здания детских садов. Общий объем средств, выделенных на учреждения дошкольного образования, чуть более 50 миллионов. А в целом по отрасли образования города эта сумма составляет 202 миллиона рублей. Это средства и республиканского, и муниципального бюджета и внебюджетные средства.

Галина ГАЕВА

Фото сыктывкар.рф