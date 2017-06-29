МегаФоне стартовала распродажа смартфонов для тарифов «Включайся!»

29.06.2017   Общество   Комментариев нет

Теперь вы можете купить более 60 смартфонов по специальной цене. Получить скидку на современный девайс может любой пользователь новых тарифов «Включайся». В акции участвуют смартфоны Samsung, ASUS, HTC, Huawei, Lenovo и ZTЕ

Идеальным вариантом для общения станет Samsung J5 Prime. Смартфон выделяется режимом энергосбережения, который отключает фоновые приложения, уменьшая расход заряда аккумулятора. А также светосильным объективом с диафрагмой F1.9, что позволяет получать отличные снимки даже при низкой освещенности. 13-мегапиксельная камера гарантирует четкость изображения и проработку мельчайших деталей.

Samsung J5 Prime продается в интернет-магазине «МегаФона» по специальной цене 9990 рублей, что на 3000 рублей меньше средней стоимости по рынку.

Условия получения специальной цены:

— пользоваться одним из тарифов линейки «МегаФон — Всё включено S, M, L, XL, VIP» или «Включайся! Пиши, Слушай, Говори, Общайся, Смотри, Премиум»;

— подключить опцию «Бонус на счёт». Бонус в размере 3000 рублей будет зачислен на счет мобильного телефона после покупки устройства.

Подробности акции и перечень смартфонов можно посмотреть на сайте «МегаФона».

Напомним, в конце мая «МегаФон» представил новую тарифную линейку «Включайся!», которая не имеет аналогов. Она учитывает реальные интересы цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Теперь каждый абонент «МегаФона» может «включиться» в мир безграничных цифровых возможностей. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствуют интересам клиента. Поэтому тариф «Включайся!» не содержит избыточных услуг.

 

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