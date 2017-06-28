В Коми приедут потенциальные партнеры из Европы

В рамках финансово-экономического форума стран СНГ и Европы «Пражские деловые встречи», который на днях завершил свою работу, глава Коми провел встречи с представителями финансово-банковского сектора. В частности, Сергей Гапликов встретился с представителями арабских стран, Швейцарии, Финансово-банковским советом СНГ, а также Банковской ассоциацией стран Центральной и Восточной Европы.

– Проведенные переговоры с представителями финансового сектора стран Европы – это первые шаги на пути к дальнейшему сотрудничеству. Мы уже подписали соглашение с Международным банком экономического сотрудничества, что позволит увеличить приток инвестиций в наш регион. Кроме того, договорились с коллегами об организации бизнес-миссии в Республику Коми швейцарских финансистов, членов Финансово-банковского совета СНГ, а также уже в ближайшее время посетят республику чешские предприниматели. Все это позволит добиться положительного эффекта для экономики республики, – прокомментировал Сергей Гапликов.

Он также сообщил, что ряд израильских и чешских компаний в сфере дорожного строительства готовы стать инвесторами и внедрить новые технологии при строительстве дорог в Коми. Плодо-творной стала встреча и с представителями австрийского бизнеса. Одна из компаний, осуществляющая производство и поставки кормовых добавок для животных и птицы, рассматривает возможность строительства своего завода на территории республики.

Роман СЕМЕНОВ